Deputata PNL Raluca Turcan a declarat că „este inacceptabil” că ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, a spus că discuțiile despre viitoarea lege a salarizării vor fi reluate în 2027.

Potrivit liberalei, PSD promisese o lege a salarizării până la finalul anului 2026.

„Este mai clar ca niciodată: PSD a mințit că vom avea legea salarizării până la finalul anului. Nu o va face deloc! Planul lor este să împartă discreționar creșteri salariale în anul electoral 2028, în stilul atât de caracteristic PSD”, a scris Raluca Turcan, marți, pe Facebook.

În finalul lunii august, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spusese că adoptarea legii până la sfârșitul anului „este o țintă ambițioasă, dar realizabilă”, potrivit Agerpres.

Fără o nouă lege a salarizării, a mai susținut marți Turcan, fost ministru al Muncii, „inechitățile dintre bugetari rămân pe loc, cu oameni care fac aceeași muncă și sunt plătiți complet diferit”.

„O reformă asumată de România în fața partenerilor europeni este împinsă, încă o dată, de la un an la altul”, a continuat deputata PNL.

„Din cele 770 de milioane de euro pierdute în august pentru că am ratat jalonul din PNRR, PSD nu a învățat nimic”, a mai spus ea.

Raluca Turcan i-a acuzat pe cei din PSD că „le e mai util să nu avem o lege a salarizării, având în vedere că se apropie anul electoral 2028”.

„Cel mai probabil, vor oferi creșteri salariale pe criterii politice, cu inechități adâncite și cu deficitul pus din nou în pericol”, a mai afirmat Turcan.

Ce a spus ministrul Muncii despre legea salarizării

După o discuție cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale, luni, la grupul PSD din Camera Deputaților, Florin Manole a declarat presei că există o înțelegere cu sindicatele pentru reluarea discuțiilor pe legea salarizării „la începutul anului viitor”.

Întrebat de reporteri dacă legea salarizării s-ar putea aplica de la jumătatea anului 2027 sau mai degrabă din ianuarie 2028, el a spus că acesta „este un obiectiv ambițios”.

„Nu aș putea să vă spun acum cu certitudine când va începe aplicarea, pentru că va depinde foarte mult de intensitatea discuțiilor și capacitatea de a face consens. Sunt foarte optimist și am simțit și dinspre sindicate toată deschiderea pentru a găsi o soluție mulțumitoare”, a răspuns ministrul Muncii.

Social-democratul a amintit că din cauza vechiului proiect, abandonat în vară după ce partidele fostei coaliții de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu au reușit să ajungă la un consens, „aveam grevă în Sănătate și o perspectivă sumbră despre grevă în Educație”.

„Sunt foarte optimist că așa ceva nu se va repeta, dar n-aș putea să vă dau acum un termen. Pot să vă spun, însă, evident, că vom respecta prevederea din programul de guvernare, care spune că în 2027 trebuie să o avem făcută. Este, într-adevăr, un termen foarte larg, dar este un termen foarte larg datorat tocmai nevoii de a gestiona eventuale tensiuni sociale. Nu avem nevoie și nici sindicatele nu ne-au spus că și-ar dori o lege cu orice preț. Ne dorim o lege care să mulțumească pe cei care lucrează în Sănătate, Educație ș.a.m.d.”, a mai declarat ministrul.