Turcia analizează „posibilele repercusiuni” ale atacurilor israeliene din Iran

Miniștri de top din Turcia, flancați de șefi ai armatei și ai serviciilor de informații, au avut vineri o întâlnire cu ușile închise pentru a discuta despre valul de atacuri ale Israelului asupra Iranului, a declarat o sursă din Ministerul de Externe de la Ankara pentru AFP.

La ședință au participat inclusiv miniștrii apărării și afacerilor externe, a precizat sursa respectivă.

Potrivit sursei, discuțiile de la minister „s-au concentrat pe procesul care a început cu atacurile aeriene israeliene asupra Iranului și posibilele lor repercusiuni”.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Israelul că încearcă să atragă lumea într-un „dezastru”, îndemnând comunitatea internațională să oprească, a spus el, „banditismul” Israelului.

Guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu „încearcă să tragă regiunea noastră și întreaga lume în dezastru cu acțiunile sale nesăbuite, agresive și ilegale”, a declarat Erdogan, vineri, într-o postare pe X.

Recep Tayyip Erdogan, critic vocal al Israelului și susținător fervent al cauzei palestiniene, a acuzat Israelul că își duce „strategia de a ne îneca regiunea, în special Gaza, în sânge, lacrimi și instabilitate într-un stadiu foarte periculos”.

Declarațiile liderului turc și ședința de la Ankara vin în contextul în care, în noaptea de joi spre vineri, Israelul a atacat instalațiile nucleare ale Iranului, fabricile iraniene de rachete balistice și pe comandanții militari iranieni, în ceea ce a descris a fi începutul unei operațiuni menite să împiedice Teheranul să construiască o bombă atomică.

În vreme ce avioanele israeliene F-35, F-15 și F-16 lansau raid după raid asupra țintelor din Iran, dronele kamikaze plantate din timp de Mossad lângă capitala Teheran loveau lansatoarele de rachete. Urmează, cel mai probabil, noi raiduri israeliene, dar și un răspuns dur al Iranului, iar următoarele zile vor arăta ce țară s-a pregătit mai bine pentru această confruntare, scriu The Economist, New York Times și Times of Israel.

Potrivit oficialilor israelieni, Israelul a petrecut ani de zile pregătind atacul masiv împotriva programelor nucleare și de rachete iraniene care s-a produs în cele din urmă în noaptea de joi spre vineri.