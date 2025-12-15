Turcia anunță că a doborât o dronă „scăpată de sub control” venită pe deasupra Mării Negre / Avertismentul lui Erdogan

Dronă Shahed, folosită pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Turcia a doborât luni o dronă „scăpată de sub control” și care se apropia de spațiul său aerian pe deasupra Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării, potrivit AFP și Agerpres.

„Spre a preveni orice consecință nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul turc, fără a preciza proveniența exactă a dronei.

Potrivit Ankarei, „o dâră aeriană (…) a fost detectată și urmărită în cadrul unor proceduri de rutină” deasupra Mării Negre și „s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control”.

„Pentru a asigura securitatea spațiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO și sub comandament național, au fost desfășurate în misiune de interceptare”, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Acest incident survine după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă împotriva transformării Mării Negre în „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina, după mai multe lovituri în ultimele săptămâni contra unor nave.