Turcia l-a reținut pe proprietarul conglomeratului Assan, anunțând că îl suspectează de spionaj militar

Standul grupului Assan la Târgul Internațional de Apărare organizat la Instabul pe 23 iulie 2025, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Autoritățile turce i-au reținut pe proprietarul și pe managerul general ai grupului Assan, un conglomerat din domeniul construcțiilor și industriei de apărare, în cadrul unei anchete privind spionajul militar, a anunțat miercuri seară târziu Parchetul din Istanbul, citat de Reuters.

Parchetul a declarat că doi bărbați, identificați drept proprietarul companiei, Emin Oner, și managerul general, Gurcan Okumus, au fost arestați sub bănuiala de spionaj militar și apartenență la rețeaua fondată de clericul Fethullah Gulen, care a trăit în exil în SUA și pe care Ankara l-a acuzat de orchestrarea tentativei de lovitură de stat din iulie 2016.

Gulen a decedat în 20 octombrie anul trecut.

Perchezițiile au continuat la locuințele și birourile lui Oner și Okumus, în timp ce zece companii din cadrul grupului Assan au fost plasate sub administrare fiduciară.

Okumus este un fost șef al Tubitak Sage, un institut de cercetări în domeniul apărării care dezvoltă muniții și sisteme de rachete.

Fondat în 1989, grupul Assan operează în industria apărării, construcții, logistică și energie, iar în ultimii ani și-a extins activitatea în producția de obuze de artilerie și de componente de drone.

„Ancheta continuă în multiple direcții”, a mai menționat Parchetul din Istanbul.