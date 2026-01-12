Turcia transmite un avertisment ferm împotriva unei „intervenții străine” în Iran

O fotografie a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este incendiată de un protestatar în fața ambasadei iraniene din Londra, pe 12 ianuarie 2026. Imagine ilustrativă. FOTO: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Turcia a prevenit luni că orice intervenție străină în Iran riscă să conducă la crize și mai mari în această țară și în regiune, și a îndemnat la negocieri între SUA și Iran pentru soluționarea problemelor existente, informează Reuters.

Iranul se confruntă cu cele mai mari demonstrații de după 2022, iar președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că se va implica dacă împotriva protestatarilor se folosește forța.

Turcia, stat membru NATO, nu dorește să vadă haos în Iran, „în pofida anumitor probleme din societatea și guvernul iraniene”, a declarat Omer Celik, purtător de cuvânt al Partidului Justiție și Dezvoltare (AKP), formațiunea aflată la guvernare.

„Așa cum a spus președintele (iranian Masoud) Pezeshkian, problemele trebuie rezolvate prin intermediul dinamicii interne a societății iraniene și al voinței naționale a Iranului”, a afirmat purtătorul de cuvânt, într-o conferință de presă după o reuniune a AKP, potrivit Agerpres.

„Noi considerăm că o intervenție străină va conduce la consecințe și mai grave, și că acea intervenție, provocată de Israel în special, va conduce la crize și mai mari”, a adăugat Celik.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus sâmbătă că Israelul monitorizează îndeaproape protestele din Iran. „Sperăm că națiunea persană va fi eliberată în curând de sub jugul tiraniei”, a adăugat Netanyahu.

Șeful diplomației turce, Hakan Fidan, a afirmat că protestele, care s-au transformat din plângeri cauzate de dificultățile economice în apeluri sfidătoare la prăbușurea instituțiilor clericale profund înrădăcinate, au trimis un mesaj foarte puternic Teheranului.

„Aceste demonstrații, care provin din motive reale și probleme structurale, sunt totodată manipulate din străinătate de către rivali ai Iranului”, a spus Fidan vineri, la postul public TRT.

„Ceea ce încercăm noi să facem (…) este să sprijinim un acord cu Iran care să fie în beneficiul ambelor părți, în primul rând al americanilor, pentru că stabilitatea regiunii depinde de aceasta”, a mai declarat ministrul turc de Externe.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat moartea a 544 de persoane și arestările a 10.681 de persoane de la începutul protestelor, pe 28 decembrie. Agenția de presă Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent aceste cifre.