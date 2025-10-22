Turcia vrea să cumpere avioane Eurofighter second-hand din Qatar

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care vrea să modernizeze flota aeriană a ţării, intenţionează să profite de o vizită efectuată miercuri în Qatar pentru a discuta despre o posibilă achiziţie de avioane de luptă Eurofighter second-hand de la armata qatareză, a declarat pentru AFP o sursă turcă din domeniul securităţii.

Şeful statului turc, așteptat să sosească marţi seară la Doha, urmează să fie primit miercuri de emirul Qatarului.

„Turcia vrea să cumpere aparate Eurofighter second-hand din Qatar”, a declarat sursa citată de AFP, sub condiția anonimatului, nefiind autorizată să facă declarații presei pe acest subiect.

„În schimb, Turcia a propus acces la avionul său de luptă de nouă generaţie – Kaan (în curs de dezvoltare, n.r.), în cadrul unui eventual acord de transfer de tehnologie”, a adăugat acelaşi responsabil turc.

Negocierile între Ankara şi Doha, care în 2017 a comandat un număr de 24 de avioane de luptă Eurofighter, sunt „în curs” de desfăşurare, a precizat acesta.

Exclusă din programul american F-35 din cauza unui diferend legat de achiziţionarea sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400, Turcia caută totodată să achiziţioneze și 40 de avioane Eurofighter noi.

Dar livrarea lor necesită acceptul a patru ţări europene (Marea Britanie, Germania, Italia şi Spania) asociate pentru construcţia Eurofighter, fiecare dintre ele putând să se opună prin veto vânzării.

În realitate, potrivit unor observatori din sectorul apărării, dorinţa afişată a Turciei de a achiziţiona avioane Eurofighter are ca scop exercitarea de presiuni asupra Washingtonului pentru a fi reintegrată în programul F-35.

Pentru Turcia, ţară membră NATO, „prioritatea absolută rămân programele F-16 şi F-35”, a subliniat sursa din domeniul securităţii turce în comentariile pentru AFP.