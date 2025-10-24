Turkmenistanul propune din nou Europei gazele sale naturale. „Noi suntem pregătiți, putem vinde” / Dar care sunt dificultățile logistice

Turkmenistanul, unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale, și-a reiterat vineri disponibilitatea de a furniza gaze Europei, subliniind în același timp dificultățile logistice ale proiectului, care necesită o conductă care să facă legătura între Asia Centrală și Europa prin Marea Caspică.

„Suntem în continuare interesați de diversificarea rutelor de export, inclusiv ruta transcaspică către Europa”, a declarat pentru AFP Maksat Babayev, președintele companiei de stat Turkmengaz și ministru al Gazelor, cu ocazia unui forum pe energie organizat în capitala Așgabat, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Potrivit unor diferite estimări, rezervele de gaze ale Turkmenistanul se situează pe locul patru sau cinci la nivel mondial. Țara izolată din Asia Centrală își exportă gazele naturale aproape în exclusivitate către China. În prezent, însă, Turkmenistanul caută noi piețe de desfacere, în timp ce țările europene, cel mai recent Ungaria, își manifestă interesul pentru gazele naturale din Asia Centrală.

„Suntem pregătiți, putem vinde gaze peste graniță. Conducta Est-Vest (care traversează Turkmenistanul), cu o capacitate anuală de 30 de miliarde de metri cubi, poate fi utilizată pentru a furniza gaze Europei”, a declarat Babayev.

Este nevoie de o finanțare semnificativă pentru construirea acestei conducte transcaspice

Însă această disponibilitate nu este încă suficientă, iar gazul turkmen ar trebui să traverseze Marea Caspică, printr-o conductă care deocamdată nu este construită, pentru a ajunge în Caucaz, de unde ar fi transportat în Europa prin Turcia.

Acest proiect de conductă transcaspică, care necesită o finanțare semnificativă, a stârnit un interes reînnoit din partea europenilor, care încearcă să își reducă dependența de hidrocarburile rusești din cauza războiului din Ucraina și nu pot transporta gaz turkmen prin Rusia sau Iran, în special din cauza sancțiunilor.

Ministrul Gazelor din Turkmenistan a subliniat vineri și „problema deschisă a delimitării Mării Caspice”, care rămâne problematică, în special cu Iranul. Oficialul a indicat totodată că producția de gaze din fosta republică sovietică va crește ușor în 2025, ajungând la 80 de miliarde de metri cubi.

Compania Turkmengaz a anunțat, de asemenea, suspendarea livrărilor de gaze către Turcia prin Iran, care au început în martie anul trecut și ar urma să fie reluate odată ce problemele vor fi rezolvate.