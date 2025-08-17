Turnul lui Țepeș Vodă, tainele unui monument unic în București. Cetatea care adăpostea un rezervor de apă a fost restaurată

Romantic și atipic pentru arhitectura Bucureștiului, Turnul lui Țepeș Vodă din Parcul Carol I uimește prin silueta sa de citadelă medievală cu creneluri.

Este acel impresionant edificiu din raza de protecție a unor monumente prețioase: Parcul Carol I și Uzina Electrică Filaret.

A fost clasat ca monument istoric printr-un ordinul al Ministerului Culturii din 2010, sub denumirea Turnul de apă “Cetatea lui Țepeș Vodă”.

A fost proiectat cu ocazia Expoziției Generale a României din anul 1906 de către arhitectul Victor Stephanescu, în colaborare cu inginerii Scarlat Petculescu și Leopold Schindl.

Este o construcție fermecătoare, care imaginează o posibilă reconstituire a cetății fortificate de la Poenari, reședința lui Vlad Țepeș, care domina Valea Argeșului, dar amintește și de Turnul Chindiei de la Târgoviște.

Citește, pe B365.ro, istoria unei bijuterii de arhitectură din București, care mai întâi a fost bazin de apă, apoi clădirea a fost folosită ca punct de observație pentru pompieri.