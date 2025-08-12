Subiectele la Matematică la BAC 2025, sesiunea august, publicate în curând

Marți, 12 august, elevii care susțin examenul de BAC 2025 în sesiunea august au proba scrisă la Matematică, probă obligatorie a profilului susținută de absolvenții de liceu de la profil real, tehnologic sau vocațional. Subiectele primite de elevi vor fi publicate în curând de HotNews.

Ministerul Educației va publica, la ora 15:00, subiectele și baremele de evaluare la Matematică, la BAC 2025, sesiunea august, conform procedurii oficiale.

Examenul a început la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Candidații au primit variante diferite în funcție de profilul urmat: matematică-informatică, științele naturii, tehnologic sau pedagogic.

Subiectele sunt structurate pe trei cerințe mari (Subiectul I, II și III), cu itemi din algebră, analiză matematică, geometrie și probabilități, în funcție de profil.

Examenul de BAC 2025, sesiunea august, va continua miercuri, 13 august, cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august.

Calendarul probelor la BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat procentul de promovare a fost de 76,5% după rezolvarea contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.