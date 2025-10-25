Ucraina a bombardat și distrus un baraj din Belgorod, acuză Rusia. Risc de inundații, locuitorii din două localități, sfătuiți să evacueze

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, de lângă granița cu Ucraina, a anunțat sâmbătă că forțele ucrainene au lovit un baraj de la un rezervor local, provocând pagube, relatează Reuters.

Într-un mesaj pe Telegram, Viaceslav Gladkov a spus că atacurile repetate asupra barajului ar putea duce la inundații și i-a sfătuit pe locuitorii din două așezări de la graniță, Șebekino și Bezliudovka, să-și părăsească locuințele și să meargă în centre de cazare temporară.

Canale pro-ruse de Telegram susțin că Forțele Armate Ucrainene au lovit barajul rezervorului Belgorod cu rachete HIMARS.

„Conform informațiilor noastre, structura a fost atacată de trei rachete HIMARS”, a relatat canalul rusesc de Telegram MNS.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunea Harkov din estul Ucrainei și a fost vizată de atacuri ale forțelor ucrainene de la izbucnirea războiului, în 2022.

De la începutul ofensivei sale, Rusia lansează aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde în mod regulat lovind teritoriul rus, în special infrastructura energetică.