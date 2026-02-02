Kremlinul exclude o întâlnire Putin-Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce președintele Ucrainei l-a invitat la Kiev

Kremlinul a declarat că eventualele negocieri directe între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc doar la Moscova. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Rusia nu ia în calcul alte locații pentru discuții directe între cei doi lideri.

Potrivit unui mesaj publicat luni, 2 februarie, de agenția de stat rusă TASS și citat de Kyiv Post, Peskov a mai precizat că discuțiile trilaterale separate sunt programate pentru joi și vineri, la Abu Dhabi. Întâlnirea a fost amânată de duminică, din cauza unor ajustări de program între cele trei părți.

După discuțiile dintre delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite de la Abu Dhabi, Statele Unite nu au exclus posibilitatea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin într-un viitor apropiat.

Zelenski a respins categoric posibilitatea unei întâlniri cu Putin la Moscova și, în schimb, l-a invitat public pe liderul de la Kremlin la Kiev.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat pe 28 ianuarie că Zelenski ar putea veni la Moscova pentru discuții cu Putin, dacă este dispus, susținând că Rusia i-ar garanta siguranța și condiții adecvate.

Comentând declarațiile ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, privind disponibilitatea lui Zelenski de a se întâlni, Ușakov a spus că un astfel de format „nu este nou” și a fost discutat în convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump.

El a insistat că Rusia „nu a refuzat niciodată” discuții directe, dar a subliniat că acestea trebuie pregătite cu atenție și orientate spre rezultate concrete.

Sîbiga a declarat pentru European Pravda că Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin deoarece probleme-cheie, inclusiv controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie și chestiunile teritoriale, rămân nerezolvate. El a susținut că Rusia continuă să blocheze încheierea unui acord.

Potrivit informațiilor apărute, Putin a avansat ideea ca Moscova să fie locul unei întâlniri într-o convorbire telefonică avută cu Trump la sfârșitul lunii august 2025, însă Zelenski a respins propunerea. Întâlnirea nu a avut loc, iar cei doi lideri nu s-au mai văzut din 2019.