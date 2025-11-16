Ucraina a încheiat cu Grecia un acord pentru a achiziționa gaz american ce va fi livrat prin coridorul vertical / Zelenski spune că iarna aceasta va fi „o provocare imensă pentru poporul ucrainean”

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Maximos din Atena, în cadrul unei vizite neoficiale efectuate duminică, 16 noiembrie 2025. Fotografie: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia.

Ucraina și Grecia au semnat duminică, la Atena, un acord pentru livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 – martie 2026, înțelegere menită să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă bombardarea infrastructurilor energetice ucrainene, transmit agențiile AFP și EFE, conform Agerpres.

Compania publică greacă din sectorul gazelor DEPA și compania ucraineană Naftogaz au semnat astfel o declarație de intenție privind furnizarea de gaze naturale către piața ucraineană iarna aceasta, din decembrie 2025 până în martie 2026, au anunțat cele două companii într-un comunicat în urma unei întâlniri la Atena între premierul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Semnarea acordului, care a avut loc în prezența celor doi lideri, va permite „susținerea Ucrainei în mijlocul unei ierni dificile”, se mai arată în comunicat.

„Relațiile dintre țările noastre dobândesc o nouă dimensiune crucială, aceea a unui nou coridor energetic sigur, care pornește de la sud către nord, din Grecia până în Ucraina”, a mai spus premierul grec.

„Aceasta se concretizează prin crearea coridorului energetic ‘vertical’ și a infrastructurii esențiale a portului Alexandroupolis, cu ajutorul cărora Ucraina obține acces direct la surse de energie diversificate și fiabile”, a adăugat Mitsotakis.

„O iarnă sub drone și rachete rusești, sub atacuri zilnice”

La rândul său, președintele ucrainean și-a exprimat recunoștința față de președintele SUA, Donald Trump, „pentru faptul că vom fi în măsură să primim gaze naturale nu doar din Grecia, ci și prin Grecia”.

Președintele Zelenski, care din Grecia va pleca în Franța și Spania pentru a discuta despre apărare și energie, a subliniat că iarna care se apropie va fi „o provocare imensă (…) pentru poporul ucrainean”, întrucât va fi „o iarnă sub drone și rachete rusești, sub atacuri zilnice”.

Ucraina are nevoie să își crească importurile de gaze cu 30% pentru a face față unei ierni deosebit de dificile, marcată de avarierea rețelei sale energetice și de diminuarea rezervelor, iar deschiderea unei noi rute de aprovizionare este crucială.

Gazele achiziționate de Ucraina prin coridorul vertical vor fi plătite de susținătorii europeni ai acesteia și de guvernul de la Kiev. Zelenski a declarat înainte de semnarea înțelegerii că există deja acorduri pentru finanțarea importurilor de gaze în valoare de circa două miliarde de euro, care vor compensa pierderile din producția ucraineană cauzate de atacurile rusești.

Vizita lui Zelenski în Grecia are loc în urma anunțurilor recente privind proiecte energetice majore în această țară, susținute de SUA. Grecia este „poarta naturală pentru intrarea gazului natural lichefiat (GNL) american, care va înlocui gazul rusesc în regiune”, a spus anterior premierul grec.

Recenta punere în funcțiune a conductei transbalcanice de gaze care leagă Grecia de Bulgaria a permis deschiderea coridorului „vertical” ce conectează mai departe Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Slovacia.

În urmă cu o săptămână, compania americană Venture Global și compania greacă Atlantic-See LNG Trade au semnat primul acord pe termen lung al Greciei cu un exportator de GNL din SUA, care s-a angajat să furnizeze până la 1,5 milioane de tone anual începând cu anul 2030.

Crearea unor infrastructuri de stocare în portul Alexandroupolis, în apropierea graniței greco-turce, unde sosește GNL-ul american, a contribuit de asemenea la slăbirea poziției Rusiei pe piața europeană a gazului.

În urma invaziei ruse în Ucraina și a sabotării conductelor Nord Stream, UE a adoptat o politică de reducere a importurilor de gaze naturale rusești, cu obiectivul de a le elimina complet începând din anul 2027, gaze care au fost înlocuite parțial de gazele naturale lichefiate (GNL) importate în special din SUA. Aduse cu nave transportatoare de gaz, aceste gaze sunt însă mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente. Or, blocul comunitar are nevoie de energie la prețuri reduse pentru a-și menține industriile competitive în concurența cu rivalii din China și SUA, unde costurile energiei sunt de câteva ori mai mici.