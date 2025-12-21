Ucraina anunţă că luptă împotriva unei incursiuni rusești în regiunea Sumî

Zone rezidențiale din oraşul Sumî au fost de asemenea lovite de forțele ruse în atacuri cu drone. Credit foto: Francisco Richart / Zuma Press / Profimedia

Armata ucraineană a anunţat duminică că face eforturi să respingă o tentativă a pătrundere a trupelor ruse într-o zonă frontalieră din regiunea Sumî, de unde Kievul acuză Moscova că a deportat ilegal civili în Rusia, relatează AFP și Agerpres.

„Sunt în curs lupte în satul Hrabovske”, au afirmat forţele ucrainene într-un mesaj pe Telegram, adăugând că „apărătorii ucraineni fac eforturi pentru a respinge ocupanţii spre teritoriul rus” şi dezminţind prezenţa soldaţilor ruşi în satul vecin Riasne.

Această zonă frontalieră la est de oraşul Sumî a fost până în prezent relativ scutită, după o contraofensivă fulger ucraineană la finalul căreia unităţile ruse au fost respinse în 2022.

Mediatorul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, i-a acuzat duminică pe ruşi că „au ridicat cu forţa” circa 50 de civili ucraineni din Hrabovske şi i-au dus în Rusia.

Citând informaţii preliminare, el a povestit că soldaţi ruşi i-au „arestat ilegal” joi, privaţi de comunicare, apoi „i-au dus cu forţa pe teritoriul Federaţiei Ruse” sâmbătă.

AFP menţionează că nu a putut verifica aceste informaţii.

Civilii ucraineni sunt evacuați din zonă

Rusia nu a comentat oficial pe această temă până în prezent, dar a revendicat sâmbătă ocuparea satului Vîsoke, apropiat de Hrabovske.

Evacuări ale civililor sunt în curs în această zonă.

Şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, a cerut populaţiei să evacueze zona „pentru a salva vieţi”.

„Duşmanul nu le lasă altă alegere locuitorilor din localităţile apropiate de frontieră”, a afirmat el duminică pe Telegram.

Civili evacuați din regiunea Sumî. Credit foto: Francisco Richart / Zuma Press / Profimedia

Think-tankul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a notat în ultima sa evaluare, publicată sâmbătă noapte, că un blogger militar rus a susținut că forțele Moscovei au capturat Hrabovske, aflat imediat la sud de Vîsoke.

ISW a precizat că nu a mai observat informații privind evoluții în această parte a frontului de la luptele ce s-au dus la sfârșitul verii lângă Demidovka (la nord est de Vîsoke) în regiunea rusă Belgorod.