Ucraina anunță că nicio dronă Sea Baby folosită de SBU nu a ajuns în apele României

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri seară că toate dronele sale maritime Sea Baby angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna și că niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești, transmite Reuters.

„Niciunul dintre sistemele de drone Sea Baby ale SBU nu a intrat în apele teritoriale românești. Ucraina aderă cu strictețe la dreptul internațional, nu încalcă frontierele internaționale și își tratează partenerii cu respect”, se menționează într-un comunicat emis de serviciul de presă al SBU.

Reacția părții ucrainene vine după ce Ministerul Apărării Naționale a informat miercuri că o dronă maritimă aflată în Marea Neagră la 36 de mile est de Constanța și care punea în pericol navigația a fost neutralizată de scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române.

Potrivit MApN, scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1.107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, a precizat Ministerul Apărării.

Ce autonomie are drona maritimă Sea Baby

În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române, potrivit ministerului.

Reuters scrie că un purtător de cuvânt al MApN a refuzat să specifice țara de proveniență a dronei, dar a confirmat că este vorba de o dronă Sea Baby.

Sea Baby este un tip de dronă navală dezvoltată de SBU (serviciul ucrainean de securitate), folosită în luptă în Marea Neagră pentru a lovi nave militare sau petroliere ruseşti — drona este folosită uneori ca o dronă „kamikaze”, adică ce se detonează la impact, dar ea poate fi folosită și ca platformă de lansare de rachete de atac de la bord.

Sea Baby are autonomie mare, de până la 1.500 km și o capacitate de transport a unei încărcături deloc neglijabile, de până la aproape 2 tone.

Temeri privind siguranța în Marea Neagră

Îngrijorările legate de siguranța transportului maritim în Marea Neagră, după atacuri asupra unor petroliere având legături cu Rusia, unele revendicate de Ucraina, au dus la creșterea primelor de asigurare într-o întindere de apă crucială pentru transportul de cereale, țiței și produse petroliere, scrie Agerpres.

De altfel, ministrul de externe turc, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri tocmai despre siguranța în Marea Neagră, a declarat o sursă din Ministerul de Externe turc, după ce Ankara și-a exprimat preocuparea cu privire la atacuri.

România, Bulgaria și Turcia au un grup operativ comun pentru dezamorsarea minelor rătăcite, care au început să plutească în Marea Neagră după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.