Ucraina are o banuială „clară” despre ce se află în spatele propunerii lui Putin privind armistițiul dintr-un oraș strategic din Donețk

Kremlinul urmărește să obțină un armistițiu umanitar în orașul Kostiantinivka pentru a face rotație de trupe, a afirmat joi Ucraina, așa cum, potrivit Kievului, a făcut deja în regiunea Herson în timpul încetării focului pe care ambele părți au decretat-o la sfârșitul lunii octombrie pentru a evacua populația civilă din localitatea Oleșki.

„Având în vedere că în Oleșki au introdus echipament (militar) și au făcut rotații de trupe profitând de operațiunea umanitară, este clar ce vor în Kostiantinivka, dar trebuie să clarificăm toate detaliile”, le-a spus jurnaliștilor Dmitro Litvin, consilier pentru comunicare al președintelui Volodimir Zelenski.

Aceasta a fost prima reacție oficială ucraineană la oferta formulată de Moscova, notează agențiile EFE și Agerpres.

Propunerea lui Putin

Președintele rus Vladimir Putin a propus joi în fața emisarilor Casei Albe pentru Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner, organizarea unei misiuni umanitare în orașul ucrainean strategic Kostiantinivka din regiunea Donețk.

Deși armata rusă a susținut că a cucerit orașul în urmă cu câteva luni, ostilitățile continuă, iar Kievul afirmă că nu a pierdut complet controlul asupra localității.

Liderul de la Kremlin a luat ca model pentru această posibilă nouă operațiune umanitară în care ar urma să fie evacuate aproximativ 400-500 de persoane armistițiul de la Oleșki, pe care avocații poporului din Rusia și Ucraina, Iana Lantratova și Dmitro Lubineț, l-au coordonat cu medierea biroului primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Președintele rus a propus o abordare similară pentru Kostiantinivka.

„Ca parte a liniei strategice de apărare a Ucrainei, se consideră că în Donbas există o localitate numită Kostiantinivka, unde se află încă aproximativ 400-500 de civili. Să procedăm la fel cum am făcut în Oleşki: să invităm reprezentanți ai presei străine, inclusiv ai presei americane”, le-a transmis Putin emisarilor americani.

„Vom încredința această sarcină persoanelor care se ocupă de drepturile omului de ambele părți, precum și avocatului pentru drepturile omului”, a mai spus liderul de la Kremlin.

Rusia a anunțat capturarea localității Kostiantinivka pe 3 iulie. Vladimir Putin a estimat că partea rusă deține controlul deplin asupra orașului și poate garanta siguranța echipei umanitare. Înainte de începerea lucrărilor, zona înconjurătoare va trebui curățată de mine. Președintele rus a declarat că aceste măsuri vor dura aproximativ cinci zile.

Armistițiul din Oleşki, din regiunea Herson, s-a încheiat în seara zilei de 1 noiembrie. Armistițiul localizat a durat aproape șase zile și a devenit cel mai lung acord de încetare a focului de la izbucnirea ostilităților în februarie 2022. Nici Ucraina, nici Rusia nu au semnalat vreo încălcare a armistițiului.

Armata ucraineană și președintele Volodimir Zelenski au acuzat Rusia, după ce s-a încheiat armistițiul, că ar fi profitat de încetarea ostilităților pentru a-și consolida pozițiile cu trupe și echipamente militare, lucru pe care însă avocatul poporului ucrainean l-a negat.

În această fotografie furnizată de serviciul de presă al Brigăzii mecanizate separate nr. 93 „Kholodnyi Yar” din Ucraina, un soldat reacționează în timp ce un sistem de lansare multiplă de rachete (MRLS) BM-21 „Grad” trage asupra pozițiilor rusești din apropierea localității Kostiantynivka, regiunea Donetsk, Ucraina, joi, 4 iunie 2026.