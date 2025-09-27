Ucraina atacă din nou conducta de care depinde alimentarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei. Lovitură dată la mare distanță de granița cu Rusia

Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev, informează Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Nikolaev a declarat că atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la aproximativ 1.200 km de teritoriul ucrainean. El a spus că nu au existat victime, ci doar „pagube minore”. Staţia de pompare face parte din conducta Drujba care transportă petrol spre vest.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele săptămâni, vizând rafinării şi terminale de export pentru a reduce veniturile din export ale Moscovei, a stârni nemulţumirea internă şi a împinge Kremlinul la discuţii de pace.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile şi au diminuat exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producţiei sale de petrol.

Conducta Drujba transportă petrol din Rusia în Ungaria și Slovacia, precum și din Kazahstan în Germania. Spre deosebire de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, Slovacia și Ungaria rămân dependente de energia rusă și primesc cea mai mare parte a țițeiului prin conductele Drujba care traversează Belarus și Ucraina.

Oleoductul Drujba, o țintă constantă pentru Kiev

Armata ucraineană a atacat în mai multe rânduri conducta Drujba, ceea ce a provocat iritare la Budapesta și Bratislava. Un atac la mijlocul lunii trecute asupra stației de pompare Unecea, o parte critică a oledoctului, a oprit timp de câteva zile furnizarea de petrol către Ungaria și Slovacia, care au cerut Comisie Europene să facă presiuni asupra Kievului să oprească aceste lovituri.

„Este un nou atac asupra securității noastre energetice”, a transmis ministrul ungar de externe Peter Szijjarto în urma atacului. „Fără acest oleoduct, aprovizionarea în siguranță a țărilor noastre este pur și simplu imposibilă”, afirmau miniștrii de externe din Ungaria și Slovacia într-o scrisoare comună adresată Comisiei Europene.

În cadrul unei conferințe de presă din 24 august, președintele Volodimir Zelenski a sugerat că viitorul conductei petroliere Drujba ar putea depinde de poziția Ungariei cu privire la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. „Am susținut întotdeauna prietenia dintre Ucraina și Ungaria”, a declarat Zelenski. „Existența conductei „Drujba” depinde de poziția Ungariei.”

Declarațiile lui Zelenski au stârnit o reacție dură din partea ministrului de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care l-a acuzat pe Zelenski că amenință Ungaria și suveranitatea acesteia. „Îl îndemnăm pe Volodimir Zelenski să înceteze amenințările la adresa Ungariei și să nu mai pună în pericol securitatea noastră energetică”, a declarat Szijjarto într-o postare pe Facebook.

Relațiile ungaro-ucrainene au devenit și mai încordate în ultimele zile, după ce Kievul a acuzat Ungaria că i-a încălcat spațiul aerian cu o dronă.

„În dimineața zilei de 26 septembrie 2025, mijloacele radar ale Forțelor Armate ale Ucrainei au înregistrat de două ori, în spațiul aerian al Ucrainei, deasupra teritoriului regiunii Transcarpatia, zborul unui obiect aerian de tip dronă la diferite altitudini”, se spune pe pagina de X a Statului Major ucrainean.

Obiectul menționat a încălcat de două ori frontiera de stat a Ucrainei dinspre Ungaria, a spus acesta, publicând și hărți cu traseul pe care l-ar fi avut drona.