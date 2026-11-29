Președintele Ucrainei a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „nu vrea să părăsească teritoriul nostru”. Din acest motiv, spune el, Kievul este pregătit să accepte un armistițiu pe actuala linie a frontului și să caute o soluționare diplomatică a conflictului.

Kievul este pregătit să oprească luptele de-a lungul liniei actuale a frontului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului Al Jazeera, citat de agenția turcă de presă Anadolu.

„Suntem pregătiți pentru astfel de măsuri, să rămânem și să ne oprim acolo unde ne aflăm. Propunem un armistițiu pe linia de contact. Este un compromis? Desigur, un compromis foarte mare”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „nu vrea să părăsească teritoriul nostru”. Din acest motiv, spune el, Kievul este pregătit să accepte un armistițiu pe actuala linie a frontului și să caute o soluționare diplomatică a conflictului.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, speranța că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va continua eforturile pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Sper că va continua să găsească o cale de a pune capăt acestui război fără ca Ucraina să fie singura care trebuie să plătească pentru asta, deoarece nu este corect”, a adăugat el.

În același interviu pentru Al Jazeera, liderul ucrainean a respins ideea cedării de teritorii și a afirmat că presiunile asupra Kievului să renunțe la pământurile sale reprezintă o greșeală pentru toată lumea, inclusiv pentru Statele Unite.

De altfel, într-un interviu acordat vineri postului BBC, Volodimir Zelenski a criticat modul în care președintele american Donald Trump s-a referit la Vladimir Putin atunci când l-a numit „prietenul meu”, liderul ucrainean afirmând că o astfel de declarație este „ciudată”.

Kremlinul a anunțat o nouă rundă de negocieri

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la începutul săptămânii pentru agenția rusă de știri RIA Novosti că este luată în calcul o nouă rundă de discuții mediate de Statele Unite între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi, însă fără o dată stabilită încă.

În ultimele luni, capitala Emiratelor Arabe Unite a mai găzduit runde anterioare de negocieri trilaterale între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, iar cea mai recentă a avut loc în perioada 10–11 noiembrie.

În urmă cu două zile, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a anunțat că Kievul așteaptă un răspuns din partea Moscovei după ce a propus Rusiei o încetare a focului în Marea Neagră, care să permită exporturile de alimente.