Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, a anunțat că țara sa a propus o încetare a focului în Marea Neagră, care să permită exporturile de alimente, potrivit Reuters.

Kievul, a precizat oficialul ucrainean, așteaptă acum un răspuns din partea Moscovei.

„Suntem gata pentru o încetare a focului. Le suntem recunoscători Indiei, Turciei și Egiptului, care joacă un rol activ și important în dezescaladarea tensiunilor din Marea Neagră, precum și în eforturile de mediere. Acum așteptăm un răspuns din partea Rusiei”, a declarat Sîbiha, citat de radiodifuzorul public Suspilne.

Conform ministrului ucrainean de externe, Moscova a propus Kievului să suspende atacurile asupra sectorului petrolier rusesc în cadrul armistițiului, însă partea ucraineană ar lua acest lucru în calcul doar ca parte a unui acord mai amplu de încetare a focului în domeniul energetic.

Ucraina reclamă că transporturile de cereale din cele trei porturi maritime situate în zona Odesa, care gestionau aproximativ 90% din exporturile agricole și metalurgice ale țării, s-au oprit aproape complet din finalul lunii iulie, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra terminalelor de cereale și a navelor comerciale, a mai scris Reuters.

În Marea Neagră, incidentele s-au înmulțit de 10 ori, potrivit NATO

Colonelul american Martin O’Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO, a declarat pentru CBS News că numărul incidentelor din Marea Neagră care implică drone, mine și nave comerciale este în creștere.

„În 2025, de exemplu, am văzut mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai anul acesta vorbim de 400 până la 500”, a spus el.

În atacurile din Marea Neagră au murit cel puțin 40 de marinari în acest an, conform datelor de la Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi.

Spre comparație, în Strâmtoarea Ormuz, un punct nevralgic în războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, au murit 25 de marinari în aceeași perioadă.

„Aș spune că Marea Neagră este la fel de importantă și, apoi, unii ar putea susține că ar fi poate chiar mai importantă (…) în termeni de comerț global”, a mai declarat purtătorul de cuvânt militar al NATO.

Într-un interviu publicat luni de revista franceză L’Express, premierul României avertizase că situația de securitate din Marea Neagră „este foarte îngrijorătoare”. „Această rută maritimă a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei”, a declarat Luca Niculescu.

Marco Rubio: Comunitatea internațională, tot mai interesată de un armistițiu în Marea Neagră

În finalul lunii octombrie, șeful diplomației americane spunea că la nivelul comunității internaționale există un interes tot mai mare pentru facilitarea unui armistițiu limitat în Marea Neagră, care să permită transportul neîngrădit de energie și cereale de către Rusia și Ucraina.

„Această situație amenință securitatea alimentară la nivel mondial și, într-o anumită măsură, și securitatea energetică. Ne dorim să ajungem la un acord. Acesta nu va pune capăt războiului, dar va rezolva cel puțin o problemă specifică a acestuia”, a declarat atunci Marco Rubio.

În această lună, SUA au mediat o rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, la Abu Dhabi, însă discuțiile s-au încheiat fără un progres major.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat pentru organizarea unor noi negocieri de pace „cât mai curând posibil” și a spus că acestea trebuie să includă și Europa.

„Partenerii noștri ne-au anunțat că ar dori să organizeze această reuniune înainte de Crăciun. Sperăm să aibă loc mai devreme”, a spus președintele ucrainean, în intervenția sa în format video la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin, citat de Agerpres.

Punct de fricțiune între Bruxelles și Washington

Un punct de fricțiune a apărut între șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și emisarul președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, cu privire la ordinea în care trebuie derulate negocierile de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în special în ceea ce privește momentul și modul în care ar trebui abordată problema arhitecturii de securitate europene.

În timp ce Kushner, care mediază negocierile, consideră că această chestiune ar trebui abordată direct, fără amânare, liderii europeni văd subiectul ca pe o capcană a Rusiei și insistă că mai întâi trebuie să se ajungă la un armistițiu în Ucraina, potrivit Euronews.

Pe 13 noiembrie, în cadrul unui summit la Dublin, liderii europeni au stabilit că în discuțiile cu SUA, Rusia și Ucraina vor fi reprezentați de Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și instituțiile UE. Tot atunci, potrivit președintelui Nicușor Dan, aceștia au convenit „în mod unanim” că negocierile pentru soluționarea conflictului din Ucraina „nu trebuie să aibă de-a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul”.