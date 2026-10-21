„Ucraina nu ar mai exista” fără ajutorul SUA, spune Marco Rubio pe fondul tensiunilor dintre Kiev și Washington

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că Ucraina ar fi încetat să mai existe ca stat suveran dacă nu ar fi fost sprijinită de Statele Unite, inclusiv în perioada actualei administrații de la Washington, potrivit EFE.

„Dacă nu ar fi fost asistența Statelor Unite, inclusiv în timpul administrației Trump, Ucraina nu ar mai exista în acest moment. Ucraina, ca stat suveran, nu ar exista”, a afirmat Rubio în cadrul unor declarații de presă în timpul unei vizite în India, citat de Agerpres.

Marți, secretarul de stat al SUA negase că ar exista o directivă politică menită să afecteze deliberat Ucraina, dar recunoscuse că ar putea exista întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare, pe fondul altor necesități militare. Totodată, el respinsese acuzațiile conform cărora SUA ar refuza să furnizeze informații de avertizare privind atacurile rusești.

„Dacă ar fi fost un război ușor de rezolvat, ar fi fost încheiat de mult timp”, a afirmat miercuri Marco Rubio, care a menționat, de asemenea, că întâlnirea dintre emisarul american Steve Witkoff și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost una „pozitivă”.

Witkoff a fost miercuri la Sankt Petersburg pentru a noua întâlnire față în față cu președintele Rusiei, potrivit Reuters. În contextul discuțiilor, Vladimir Putin a anunțat eliberarea unui american acuzat de Moscova că a luptat ca mercenar pentru Ucraina, iar Kremlinul a spus că liderul rus a acceptat să reia negocierile de pace cu Ucraina mediate de SUA.

Tensiuni între SUA și Ucraina

Declarațiile lui Marco Rubio vin într-un moment de tensiuni sporite între Washington și Kiev. Președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că nu vrea să încheie războiul cu Rusia chiar dacă „țara sa este în ruine, o mare parte din teritoriul său este pierdută, oceanele și mările sale au dispărut, iar populația sa masculină este redusă numeric, rănită și/sau moartă”.

De partea cealaltă, Zelenski a sugerat, într-un interviu publicat de agenția Bloomberg duminică, că administrația Trump încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru a determina o capitulare în fața Moscovei.

„Cred că au fost făcuți pași pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a declarat Volodimir Zelenski în interviul preluat de agenția EFE. „Nu spun că acesta este obiectivul urmărit de partenerii noștri. Nu vreau să cred că partenerii noștri americani consideră că războiul” împotriva Rusiei „ar putea fi încheiat mai repede pe seama Ucrainei. Dar așa arată lucrurile”, a mai spus liderul ucrainean.