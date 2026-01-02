Ucraina ordonă evacuarea a mii de civili din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde rușii au înaintat

Autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinții lor din aproximativ 40 de localități din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, unde forțele ruse au înregistrat progrese în ultimele luni.

Potrivit ministrului ucrainean al reconstrucției, Oleksii Kuleba, evacuări au avut loc și în ultimele zile ale lunii decembrie în regiunea Cernihiv, din nordul Ucrainei, transmit AFP și Agerpres.

„În total, 150.000 de persoane au fost evacuate din zonele de front către regiuni mai sigure de la 1 iunie (2025). Printre acestea se numără aproape 18.000 de copii”, a afirmat Oleksii Kuleba.

Anunțul evacuării civililor de către autoritățile ucrainene arată amploarea avansului forțelor ruse pe front, care amenință noi localități.

Majoritatea evacuărilor forțate de civili din Ucraina din ultimii ani au avut loc în regiunea estică Donețk, unde se concentrează cea mai mare parte a luptelor. Dar armata rusă avansează și în regiunea Dnipropetrovsk, unde a pătruns în vara anului 2025, și în regiunea Zaporojie, unde frontul a rămas blocat timp de ani de zile.

În nord-estul Ucrainei, rachete rusești au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje din Harkov, lăsând clădirea în ruine și rănind cel puțin 25 de persoane, au anunțat oficialii, dar Rusia a negat că ar fi avut loc un atac, relatează Reuters. Fotografiile și videoclipurile postate online arătau fumul care se ridica dintr-o zonă vastă distrusă, echipele de urgență făcându-și drum prin moloz și bucăți mari de materiale de construcție.

Armata rusă a înregistrat în Ucraina cea mai puternică avansare pe front în 2025 de la primul an al invaziei, potrivit datelor analizate de AFP, menținând o presiune militară puternică.

Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească sâmbătă în capitala ucraineană cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferință a unei echipe americane. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, aproximativ 15 țări și-au confirmat participarea, precum și reprezentanți ai UE și NATO.