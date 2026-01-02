VIDEO Rusia a atacat mai multe clădiri rezidențiale și magazine din orașul ucrainean Harkov / 25 de persoane rănite

Rusia a atacat mai multe clădiri rezidențiale și magazine din orașul ucrainean Harkov. Foto: Serviciul de Urgență al Ucrainei / Telegram, via The Kyiv Independent

Mai multe rachete rusești au lovit vineri un bloc cu mai multe etaje din Harkov, în nord-estul Ucrainei. În urma atacului, clădirea a fost distrusă complet și cel puțin 25 de persoane au fost rănite, conform oficialilor ucraineni. Rusia neagă însă că ar fi atacat orașul ucrainean, conform Reuters.

Fotografii și videoclipuri publicate online arată fum ridicându-se dintr-o zonă cu distrugeri masive, în timp ce echipele de intervenție înaintau printre dărâmături și bucăți mari de materiale de construcție.

„Loviturile cu rachete din centrul orașului Harkov au distrus aproape complet o clădire de locuințe cu cinci etaje”, a declarat guvernatorul regional Oleh Sîniehubov pentru televiziunea ucraineană, precizând că, potrivit informațiilor preliminare, două rachete balistice au lovit zona, conform Reuters.

„Echipele de salvare se află la fața locului. Prioritatea este degajarea dărâmăturilor și căutarea persoanelor surprinse sub acestea”, a adăugat el.

25 de răniți

Sîniehubov a spus că 25 de persoane au fost rănite, dintre care 16 sunt internate în spital, inclusiv o femeie aflată în stare gravă. El a menționat că, în momentul exploziei, în spațiile comerciale și într-o cafenea de la parterul clădirii s-ar fi putut afla clienți.

Primarul Ihor Terehov a indicat un bilanț de 30 de răniți.

Situat la 30 km de graniţă, Harkov a rezistat ofensivei ruse în primele săptămâni ale invaziei ruse din februarie 2022. Deoarece forţele ruse s-au concentrat de atunci pe capturarea regiunilor estice ale ţării, oraşul a fost ţinta constantă a atacurilor aeriene, conform News.ro.