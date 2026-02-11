Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia

Ucraina plănuiește organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, după ce administrația Trump a presat Kievul să organizeze ambele scrutine până pe 15 mai, altfel riscând să piardă garanțiile de securitate propuse de SUA, scrie Financial Times.

Această mișcare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, vine pe fondul presiunilor intense exercitate de Casa Albă asupra Kievului pentru a încheia negocierile dintre Ucraina și Rusia în primăvară.

Planul este în linie cu eforturile SUA, prezentate de Volodimir Zelenski reporterilor vinerea trecută, de a semna toate documentele pentru a pune capăt până în iunie a celui mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Organizarea unor alegeri ar marca o schimbare politică dramatică pentru un președinte care a susținut în repetate rânduri că astfel de alegeri sunt imposibile atâta timp cât țara rămâne sub legea marțială, milioane de ucraineni sunt strămutați și aproximativ 20% din țară se află sub ocupație rusă.

Potrivit oficialilor ucraineni și europeni implicați, Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegeri prezidențiale și un referendum pe 24 februarie, la a patra aniversare a invaziei la scară largă a Rusiei.

Biroul lui Zelenski nu a răspuns solicitării de a comenta situația. Ambasada SUA la Kiev a refuzat să comenteze.

Oficialii ucraineni și occidentali au subliniat că atât calendarul, cât și ultimatumul SUA sunt puțin probabil să se respecte deoarece acestea depind de mai mulți factori, dar planul subliniază dorința lui Zelenski de a-și maximiza perspectivele de realegere.

Sondajele naționale arată că sprijinul public pentru Zelenski, deși încă substanțial, a scăzut față de nivelurile aproape unanime de acum patru ani, pe fondul oboselii cauzate de război și al scandalurilor de corupție din cercul apropiat al președintelui.

Zelenski a declarat că Ucraina și SUA au ajuns la un acord privind garanțiile de securitate și este pregătit să le semneze cu Trump.

Însă președintele SUA a indicat Kievului că garanțiile de securitate americane sunt condiționate de acceptarea unui acord de pace mai amplu, care ar implica probabil cedarea regiunii Donbas către Rusia și pe care Washingtonul dorește să fie încheiat înainte de termenul limită din 15 mai.

Zelenski a rezistat până acum apelurilor de cedare a teritoriilor, declarând săptămâna trecută că Ucraina „va rămâne acolo unde este”.