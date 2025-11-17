Ucraina schimbă strategia de atac pe teritoriul rusesc. Kievul a stabilit noi ținte pentru rachetele sale

Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva infrastructurii militare şi a sectorului energetic al inamicului pentru a obliga Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, preluată de Agerpres.

Unitatea „Phantom” a Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a anunţat luni că a atacat trei elemente importante ale reţelei de apărare antiaeriană a Rusiei în Donbasul ocupat, inclusiv un post de comandă al sistemului avansat S-400, şi a publicat o înregistrare video cu fiecare dintre atacurile întreprinse în ultimele două săptămâni.

Atacul de la Novorossiisk, derulat după noua strategie

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi alte unităţi au atacat vineri un port şi o bază militară în Novorossiisk, în regiunea rusă Krasnodar. O sursă din cadrul forţelor de apărare a declarat în weekend pentru publicaţia digitală ucraineană RBC-Ukraine, căreia i-a oferit şi o imagine din satelit cu consecinţele atacului, că cel puţin patru lansatoare S-400, cele mai sofisticate din arsenalul rus, şi două radare au fost distruse la baza din Novorossiisk.

„Fiecare sistem distrus creează o breşă în apărare, de care dronele şi rachetele ucrainene vor profita cu siguranţă”, a afirmat sursa menţionată.

Creşterea costurilor războiului pentru Rusia a fost mult timp un element esenţial al apărării Ucrainei împotriva invaziei, în pofida lipsei armelor cu rază lungă de acţiune şi a restricţiilor impuse Kievului de către partenerii săi internaţionali. Kievul speră ca „vânătoarea” sistematică desfăşurată de forţele sale după elemente ale apărării antiaeriene ruse să facă mai eficientă campania sa aeriană pe teritoriul inamic, chiar dacă nu a reuşit să oprească avansul Rusiei în estul şi sudul Ucrainei, notează EFE.

„Sistemele de apărare antiaeriană se numără printre cele mai complexe echipamente militare şi nu pot fi fabricate rapid şi în cantităţi mari”, explică Oleksandr Kovalenko, analist militar al Grupului de Rezistenţă Informaţională din Kiev.

Slăbirea apărării antiaeriene ruse obligă Moscova să amplaseze aceste echipamente defensive într-un mod foarte selectiv, întrucât trebuie să aleagă locurile pe care trebuie să le protejeze. Având în vedere întinderea teritoriului rus, este imposibil să-l acoperi în întregime. Majoritatea sistemelor antiaeriene este concentrată în jurul Moscovei, Sankt Petersburgului, liniei frontului şi principalelor amplasamente militare, potrivit analiştilor.

Această situaţie expune tot mai mult rafinăriile de petrol şi sectorul energetic rus, ceea ce sporeşte speranţele că pierderile acumulate vor deveni intolerabile pentru Kremlin şi o mare parte a populaţiei ruse.

Ucraina are nevoie de mai multe rachete

Până acum, doar cei direct implicaţi în război – în principal soldaţii şi familiile lor – au simţit impactul războiului, dar situaţia se va schimba cu siguranţă în această iarnă, deoarece Ucraina a început în sfârşit să atace reţeaua electrică a Rusiei, a declarat pentru agenţia de presă Unian Ievgheni Dikii, veteran al armatei ucrainene şi analist militar. „Cu cât ruşii de rând vor simţi mai mult consecinţele războiului început de liderii lor, cu atât mai puţin îl vor susţine sau tolera”, opinează el.

Slăbirea apărării antiaeriene a Rusiei este doar o parte a ecuaţiei defensive a Kievului. Deşi dronele ucrainene cu rază lungă de acţiune, lansate cu zecile aproape în fiecare noapte, au devenit mai eficiente începând din vară, potenţialul lor distructiv rămâne limitat în comparaţie cu rachetele (ruseşti) care pot transporta de zece ori mai multă încărcătură explozivă, a explicat pentru EFE Oleksi Melnik, expert militar la Centrul Razumkov din Kiev.

Ucraina caută să crească producţia propriilor rachete de tipul Neptun şi Flamingo, dintre care unele au fost deja utilizate împotriva ţintelor ruseşti, potrivit Kievului. Experţii militari ucraineni consideră că în atacul de vineri împotriva Novorossiisk a fost utilizată o versiune modificată a rachetei Neptun, după ce în aceeaşi zi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat o înregistrare video cu lansarea acestui tip de rachetă.

Cu toate acestea, informaţiile despre utilizarea sa sunt încă limitate, ceea ce sugerează că producţia nu a atins încă nivelul necesar pentru a înclina balanţa în favoarea Ucrainei, fiind necesare mai multe teste şi investiţii suplimentare. În aceste condiţii, furnizarea de rachete americane Tomahawk şi germane Taurus – refuzate până acum de Washington şi Berlin – precum şi livrări suplimentare de rachete britanice Storm Shadow sunt esenţiale pentru a creşte şansele Ucrainei de a aduce Rusia la masa negocierilor, a subliniat expertul Oleksi Melnik.