Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni / „Ar putea stimula Rusia să atace din nou”

Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni vor căuta o poziție comună în contextul întâlnirii planificate între Trump și Putin, urmând să aibă o întrevedere în Marea Britanie înainte de 15 august, scrie publicația americană Axios, citând trei surse familiare cu aceste planuri.

Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare. Anterior, liderul de la Casa Albă declarase că părțile, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea rezolva conflictul de trei ani și jumătate.

Potrivit Axios, Ucraina și aliații săi vor căuta o poziție comună înainte de întâlnirea Trump-Putin și urmează să poarte discuții în acest sens în Marea Britanie.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova pe 6 august, în contextul intensificării eforturilor Casei Albe de a media un acord de pace.

Trump a anunțat anterior că Rusia are termen până pe 8 august să ajungă la un acord de încetare a focului în războiul împotriva Ucrainei. În ciuda refuzului Rusiei de a înceta ostilitățile, președintele american nu a impus sancțiuni Moscovei.

Într-o conferință telefonică din 8 august, a fost propusă o întâlnire față în față între înalți oficiali din Ucraina, Europa și SUA, a raportat Axios.

Logistica întâlnirilor din Marea Britanie, inclusiv participanții, este încă în discuție. În total, au avut loc trei conferințe telefonice după vizita lui Witkoff.

„Ar putea stimula Rusia să atace din nou”

În cadrul unei conferințe telefonice din 6 august între președintele Volodimir Zelenski, Trump și liderii europeni, unii participanți au avut impresia că Putin era gata să renunțe la pretențiile Rusiei asupra regiunilor Zaporojie și Herson din sudul Ucrainei, au declarat două dintre surse.

Witkoff le-a spus participanților la convorbire că Putin va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei dacă Kievul va accepta să cedeze regiunile Lugansk, Donețk și Crimeea, au adăugat cele două surse.

Dimpotrivă, într-o convorbire telefonică a doua zi, Witkoff a spus că Putin era dispus să înghețe situația de-a lungul liniilor de front actuale, care includ teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson, a raportat Axios.

Acest lucru i-a alarmat pe unii oficiali europeni, care și-au exprimat îngrijorarea că era o încercare a lui Putin de a evita sancțiunile amenințate de Trump, care trebuiau să fie aplicate vineri, oferind în același timp puțin în schimb.

Posibilitatea ca Rusia să preia controlul asupra regiunilor Donețk și Lugansk, într-un acord de încetare a focului, a stârnit îngrijorări cu privire la faptul dacă un astfel de acord ar încuraja Rusia să atace din nou Ucraina în viitor.

„Recunoașterea oficială a teritoriilor cucerite prin forță, fără costuri, este un stimulent pentru a face mai mult în viitor”, a declarat un oficial european informat pe această temă. „Ar putea stimula Rusia să atace din nou Ucraina în câțiva ani”.

Pentru ca Zelenski să cedeze din teritoriul ucrainean, ar trebui organizat un referendum, a remarcat un oficial ucrainean anonim.

Trump și Zelenski lucrează la un acord „pentru a semna ceva” care să nu încalce legile Ucrainei, a raportat Axios.

„Va avea loc un schimb de teritorii”

Liderul american a declarat că un potențial acord de pace va implica „un anumit schimb” de teritorii, pe măsură ce SUA își intensifică eforturile de a media un acord de pace. „Va avea loc un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, a spus el.

„Ei bine, vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate. Așadar, analizăm situația, dar, de fapt, încercăm să recuperăm o parte din teritoriu”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă alături de liderii Armeniei și Azerbaidjanului. „Unele schimburi sunt complicate”

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de vineri, că este posibil să se ajungă la un armistițiu, atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a spus că a purtat mai multe discuții cu liderii diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.

Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP.