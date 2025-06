Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război

Ucraina și Rusia au anunțat joi că au efectuat un nou schimb de prizonieri de război, o nouă etapă a unui acord convenit de cele două părți beligerante în timpul negocierilor desfășurate recent la Istanbul, în Turcia, transmite AFP.

„Astăzi, soldați din forțele armate, din garda națională și gărzile de frontieră s-au întors acasă”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele sociale. El a precizat că este vorba de „militari grav răniți și foarte bolnavi”.

Zelenski, a cărui țară luptă de mai bine de trei ani împotriva invaziei ruse, a postat și fotografii cu soldații ucraineni, înfășurați în drapele naționale, fiind întâmpinați la sosirea lor în Ucraina.

Our people are coming home.



Today, warriors of our Armed Forces, National Guard, and Border Guard Service are back home. They all require medical treatment, and they will certainly receive the care they need. This is already the second stage of bringing back severely wounded and… pic.twitter.com/4K7il5Iyid