Ucraina susține că frontul de est s-a stabilizat, în ajunul summitului Trump-Putin. Forțele ruse lansaseră o ofensivă bruscă în zonă

Trupele ucrainene au stabilizat linia frontului într-o zonă din estul Ucrainei în care forțele ruse înaintaseră brusc în această săptămână pentru a străpunge defensiva ucraineană, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, joi, potrivit Reuters.

Ucraina a spus că grupuri mici de infanterie rusă au înaintat aproximativ 10 kilometri spre principala linie defensivă din proximitatea orașului Dobropillia, ceea ce a stârnit temeri legate de posibilitatea unei străpungeri mai ample care ar fi pus în pericol și alte zone-cheie.

Înaintarea realizată de forțele ruse cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, programată să se desfășoare vineri în Alaska, părea să aibă ca scop presarea Kievului pentru o cedare de teritorii în căutarea păcii, la trei ani și jumătate de la startul invaziei pe scară largă pe care a lansat-o Moscova asupra țării vecine.

„Situația din sectorul Dobropillia s-a stabilizat”, a scris Vadim Filașkin, guvernatorul din Donețk, regiune aflată sub asediu, pe Telegram. „Datorită eforturilor eroice ale Forțelor noastre de Apărare, linia frontului rezistă cu succes”.

Armata Kievului, care a minimalizat amploarea ofensivei rusești, a trimis forțe suplimentare în zonă, inclusiv unități ale Corpului Azov.

Purtătorul de cuvânt al Statului major general din armata ucraineană, Andrii Kovalov, a transmis un mesaj similar cu cel al guvernatorului regional, în cadrul unor declarații pentru agenția de știri Interfax Ukraine, și a spus că forțele Azov le-au provocat pierderi grele inamicilor.

Analistul pe probleme de apărare Konrad Muzyka a scris pe platforma X că forțele ruse au înregistrat „câștiguri minime” în zonă miercuri, dar au înaintat încet spre sud, în apropierea orașului strategic Pokrovsk.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, vor discuta vineri în Alaska despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz, care miercuri a găzduit discuții în format virtual între Trump și liderii europeni, a spus că șeful Casei Albe va acorda prioritate pentru a obține o încetare a focului în cadrul întrevederii cu omologul de la Kremlin, precum și că nu se pune problema să aibă loc o recunoaștere juridică a teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia.