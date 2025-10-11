Ucrainean rătăcit în Munţii Maramureşului, căutat de salvamontişti. El a spus că este de câteva zile în munţi, fără provizii şi în hipotermie uşoară

Un tânăr ucrainean care s-a rătăcit în Munţii Maramureşului este căutat, sâmbătă seară, de salvamontişti şi poliţişti de frontieră, în condiţii meteo dificile, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Tânărul a afirmat că este în munţi de mai multe zile, fără provizii şi în hipotermie uşoară, scrie News.ro.

Salvamont Maramureş a anunţat sâmbătă seară că desfăşoară o misiune dificilă pentru a salva un tânăr ucrainean de 25 de ani, rătăcit în zona montană. La misiune participă şi Poliţia de Frontieră Poienile de sub Munte, din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei.

„În urma apelului venit prin 112 colegii de la STS au reuşit să îl localizeze şi ne-au făcut legătura cu ucraineanul, acesta spunând că este în munţi de câteva zile, fără provizii şi suferă de hipotermie uşoară. Condiţiile meteo sunt neprielnice, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Echipele noastre de intervenţie fac tot posibilul să-l găsească cât mai repede şi să-i acorde primul ajutor, urmând ulterior să îl coboare din munte”, a arătat sursa citată.