„UE sau Rusia?”. Varșovia spune că războiul din Ucraina va stabili „al treilea pilon” al ordinii globale

Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, a avertizat joi că „ordinea internațională se zdruncină din temelii” și a vorbit despre miza geopolitică a războiului din Ucraina, transmite AFP.

Marți s-au împlinit patru ani de când Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei, iar reprezentanții Kievului s-au deplasat la Geneva pentru a discuta cu oficiali americani, joi, în încercarea de soluționare a conflictului.

Polonia, o susținătoare fermă a Kievului și o critică vehementă a Moscovei, are frontiere comune atât cu Ucraina, cât și cu Rusia (la Kaliningrad).

„Acest război va determina care actor va deveni al treilea pilon – alături de Statele Unite și China – al noului echilibru global de putere”, a declarat Sikorski, joi, în discursul anual către parlamentul polonez în care prezintă prioritățile globale ale Varșoviei.

„Va fi Rusia sau Uniunea Europeană?”, a adăugat el.

El a avertizat că țările care se îndepărtează de norme vor fi „în mod clar periculoase” pentru Polonia.

„Ordinea internațională se zguduie din temelii”, a subliniat șeful diplomației poloneze.

Radoslaw Sikorski nu este primul politician care vorbește despre o ordine globală în schimbare.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat în acest an că ordinea mondială se află „în mijlocul unei rupturi”, iar președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că ordinea este în pericol de „dezintegrare”.

Trum vrea războiul din Ucraina încheiat cât mai repede

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut miercuri o nouă convorbire telefonică, iar discuția a fost foarte prietenoasă și pozitivă, au declarat trei surse pentru Axios.

Liderul ucrainean i-a mulțumit omologului american pentru tot ajutorul acordat și a spus că numai Trump îl poate convinge pe Putin să oprească războiul.

„Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se termine în acest an, iar Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca acesta să se încheie într-o lună”, a declarat una dintre surse. Casa Albă nu a răspuns solicitării Axios pentru un punct de vedere.