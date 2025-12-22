UE și Danemarca, reacție dură după decizia neașteptată a lui Trump de a numi un emisar special pentru Groenlanda

Danemarca a avertizat că declarațiile noului trimis special al lui Trump, care a spus că vrea să facă Groenlanda parte din SUA, sunt inacceptabile, scrie Reuters.

UE și Danemarca au reacționat critic, luni, după ce președintele SUA Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda, pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, alimentând îngrijorarea europeană cu privire la planurile Washingtonului pentru vasta insulă arctică, bogată în minerale.

Trump a declarat de mai multe ori de-a lungul anilor că Groenlanda, un teritoriu danez care este acum în mare parte autonom, ar trebui să devină parte a SUA, invocând motive de securitate și interesul pentru resursele minerale ale insulei.

Landry, noul emisar special, a lăudat această idee.

„Jeff înțelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră națională și va promova cu tărie interesele țării noastre pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, într-adevăr, a lumii”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, duminică.

Landry, care a preluat funcția de guvernator al statului Louisiana în ianuarie 2024, i-a mulțumit lui Trump pe X.

„Este o onoare să servesc în această funcție voluntară pentru a face Groenlanda parte din SUA. Acest lucru nu afectează în niciun fel poziția mea de guvernator al statului Louisiana!”, a spus el.

Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat luni că îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, spunând că a fost deosebit de supărat de sprijinul acordat de Landry obiectivului lui Trump de a integra Groenlanda în Statele Unite.

Rasmussen a declarat pentru postul de televiziune danez TV 2: „Sunt profund nemulțumit de numirea acestui emisar special. Și sunt deosebit de nemulțumit de declarațiile sale, pe care le considerăm complet inacceptabile.”

Anterior, într-o declarație trimisă prin e-mail către Reuters, Lokke Rasmussen a spus: „Insistăm ca toată lumea – inclusiv SUA – să respecte integritatea teritorială a Regatului Danemarcei.”

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat și el că numirea unui emisar special nu schimbă cu nimic lucrurile.

„Ne-am trezit din nou cu un nou anunț din partea președintelui SUA. Poate că sună important, dar pentru noi nu schimbă nimic. Noi decidem asupra propriului nostru viitor”, a spus el.

Aaja Chemnitz, membru groenlandez al parlamentului danez, a declarat că numirea unui trimis al SUA nu este în sine o problemă.

„Problema este că i s-a dat sarcina de a prelua Groenlanda sau de a face Groenlanda parte a Statelor Unite, iar în Groenlanda nu există nicio dorință în acest sens”, a declarat Chemnitz pentru Reuters.

Reacția UE

Integritatea teritorială și suveranitatea Regatului Danemarcei, inclusiv Groenlanda, trebuie păstrate, a declarat luni și un purtător de cuvânt al UE, reiterând ceea ce a spus că este o poziție de lungă durată, când a fost întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda.

„Păstrarea integrității teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranității sale și a inviolabilității frontierelor sale este esențială pentru Uniunea Europeană”, a declarat luni purtătorul de cuvânt Anouar El Anouni.

În încercarea de a atenua tensiunile cu administrația Trump din ultimul an, Danemarca, aliat NATO al Statelor Unite, s-a concentrat pe consolidarea apărării Groenlandei pentru a răspunde criticilor SUA privind securitatea inadecvată.

Groenlanda, fostă colonie daneză și locuită de doar aproximativ 57.000 de persoane, are dreptul de a-și declara independența față de Danemarca din 2009.

Economia sa se bazează în mare măsură pe pescuit și subvenții de la Copenhaga, iar insula se află într-o poziție strategică, pe cea mai scurtă rută între Europa și America de Nord, o locație vitală pentru sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice.