Înțelegerea parafată vineri la Bruxelles marchează un moment important în procesul de resetare a complicatei relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, proces care, potrivit premierului Andy Burnham, se poate finaliza chiar cu o posibilă reintegrare a Marii Britanii în UE.

După negocieri purtate până joi seară, UE și Marea Britanie au convenit vineri asupra unui acord care are rolul de a crea un comerț mai liber cu produse alimentare și băuturi, un program de mobilitate educațională și schimb de experiențe pentru tineri, o cooperare mai strânsă în combaterea migrației ilegale și o interconectare a piețelor de emisii de carbon.

Criticat de susținătorii unui Brexit ferm, momentul poate avea un potențial istoric, ținând cont de declarațiile anterioare ale premierului laburist Andy Burnham, care a sugerat că procesul de resetare a relațiilor s-ar putea finaliza cu o nouă reintegrare a Marii Britanii în UE.

Un „adevăr evident”

„Marea Britanie și Europa împărtășesc valori, interese și o vecinătate globală”, a declarat prim-ministrul britanic Andy Burnham înaintea summitului.

El a spus că acordurile vor contribui la reducerea costurilor, la menținerea prețurilor la un nivel scăzut și la oferirea de oportunități tinerilor.

Luni, Burnham a mai spus că faptul că Marea Britanie a pierdut mai mult decât a câștigat în urma Brexitului este un „adevăr evident”.

Ce presupun acordurile

În cadrul summitului, amânat din luna iulie după demisia predecesorului lui Burnham, Keir Starmer, cele două părți au abordat o mică parte din aceste pierderi prin acordurile convenite.

Cel mai important dintre acestea permite comerțul transfrontalier cu animale, plante și produse conexe, precum cârnații sau semințele, fără certificatele și controalele impuse în prezent. Marea Britanie a estimat că acest lucru ar putea aduce economiei sale până la 5,1 miliarde de lire sterline pe an.

Acordul care va conecta sistemele de comercializare a emisiilor din Marea Britanie și din UE ar scuti mărfurile britanice și cele din UE, precum oțelul, de taxele de carbon aplicate la frontieră de fiecare parte.

Fiecare parte este, de asemenea, dispusă să permită tinerilor celeilalte părți să vină să lucreze sau să studieze timp de trei ani, dar în acest caz divergențele sunt mai evidente. Marea Britanie, conștientă că imigrația a fost un factor în votul pentru Brexit, a dorit să accepte inițial doar 50.000 de tineri, dar a acceptat în cele din urmă 100.000, au declarat diplomații UE.

Chestiunea taxelor de studiu

În ciuda acordurilor, unele chestiuni controversate rămân nerezolvate, în special costul studiilor la universitățile britanice, scrie Reuters.

Cele două părți continuă să aibă opinii diferite cu privire la taxele de școlarizare, țările UE dorind ca studenții lor să beneficieze de „taxe pentru studenții locali” la universitățile britanice, în loc de tariful internațional, care este de obicei de patru ori mai mare.

Marea Britanie preferă să ofere doar taxe „semnificativ reduse”, iar obiectivul este acum de a rezolva problema în termen de șase luni.

Biroul lui Burnham a declarat că calendarul privind data la care vor intra în vigoare acordurile privind sectorul agroalimentar, mobilitatea tinerilor și comerțul cu emisii a fost convenit cu UE și va fi prezentat într-o declarație comună, discuțiile privind aspecte precum taxele de școlarizare urmând să continue separat.

„Made in Europe”

Apoi, mai există tema acceptării de către Marea Britanie a normelor UE, o chestiune sensibilă pentru oponenții aderării la UE.

O cerință cheie a Regatului Unit este ca UE să îi acorde un statut special în cadrul normelor blocului privind producția „Made in Europe”, în special pentru autovehicule.

UE a indicat că este dispusă să acorde acest statut, dar numai cu condiția ca Marea Britanie să se alinieze la politicile sale, care restricționează importurile de vehicule electrice din China.

O ciornă a declarației comune conținea formulări contradictorii din partea Marii Britanii și a UE cu privire la amploarea coordonării.

Formularea finală convenită prevedea că, în sectoarele în care s-a convenit cooperarea, Marea Britanie va „asigura rezultate în concordanță cu măsurile relevante ale UE” pentru a proteja sectoarele respective și a preveni eludarea acestora.

Acest lucru pare să facă aluzie la o propunere franco-germană conform căreia fondurile publice ale UE ar putea fi cheltuite pentru autovehicule britanice, prin achiziții publice sau subvenții, dacă Marea Britanie ar fi de acord cu o aliniere dinamică la măsurile de protecție comercială ale UE.

Acest lucru ar putea însemna ca Marea Britanie să adopte măsurile pe care UE le-a luat pentru a restricționa importurile de vehicule hibride și electrice cu baterii fabricate în China, lucru pe care Londra s-a arătat până acum reticentă să îl facă.

Farage relansează atacul care l-a consacrat pe scena politică

Criticile nu au întârziat să apară.

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK și una dintre figurile cheie ale referendumului privind Brexitul din 2016, a ajuns și el la Bruxelles pentru a critica acordul încheiat de Andy Burnham cu UE.

Susținătorul Brexitului are programată o conferință de presă vineri după-amiază.

Farage, fost europarlamentar, a postat pe X o fotografie în care apare urcând într-un tren Eurostar, cu comentariul: „Uitați-vă cine s-a întors.”

Burnham a declarat săptămâna aceasta că susținătorii Brexitului se întorc în lupta politică ca niște „zombi”.

Dar Farage nu este singurul critic.

Criticile conservatorilor

Lordul David Frost, membru conservator al Camerei Lorzilor care a negociat acordul privind Brexitul din 2019, l-a criticat pe Andy Burnham.

Noul acord va elimina birocrația și controalele pentru comerțul cu alimente, băuturi și produse agricole, prin acceptarea respectării normelor actuale și viitoare ale UE în acest domeniu, o politică cunoscută sub numele de „aliniere dinamică”.

Frost, negociatorul lui Boris Johnson pentru Brexit, a declarat: „Acest acord le oferă lui Emmanuel Macron și Friedrich Merz mai multă influență asupra sectorului alimentar și agricol britanic decât prim-ministrului britanic”. „Cum este posibil așa ceva?”, a întrebat el.