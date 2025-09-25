UE spune că Rusia „se amestecă profund” în alegerile din Republica Moldova

Uniunea Europeană a declarat, joi, că Republica Moldova se confruntă cu „o campanie de dezinformare fără precedent” din partea Rusiei înaintea alegerilor parlamentare de duminică, cu scopul de a deturna statul de pe cursul său pro-european, relatează AFP.

„Nu este prima dată când Rusia folosește tactici de manipulare și dezinformare de manual, dar recurge la mult mai multe”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE pentru afaceri externe, Anitta Hipper.

Rusia „se amestecă profund în procesul electoral” al Republicii Moldova, a mai spus reprezentanta UE.

Președinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Moscova încearcă să cumpere voturi, să incite la tulburări și să desfășoare o campanie de dezinformare online.

„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de oameni sunt plătiți ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea. Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine”, a spus Maia Sandu într-un mesaj video transmis luni seară.

Într-o conferință de presă de miercuri, premierul Dorin Recean a declarat că Rusia că vrea „să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor”, însă Republica Moldova ripostează ferm și va „împedica planul rusesc de ocupație”.

Potrivit prim-ministrului de la Chișinău, metodele ruse devin tot mai radicale, iar patru dintre ele se referă la implicarea grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă, o corupere electorală pusă în aplicare de rețeaua criminală Șor, atacuri cibernetice și o intoxicare informațională masivă.

„Ei creează zilnic conturi și pagini false, fabrică videouri, scrisori, mesaje – vedem o avalanșă propagandistică fără precedent pentru țara noastră. Doar în ultimele 2 luni au fost eliminate de pe Tik Tok peste 100 000 de conturi false și peste 250 000 de conturi spam – toate făceau parte din atacul informațional asupra Moldovei”, a declarat Dorin Recean.