VIDEO Mesajul Maiei Sandu înainte de alegeri: „Suveranitatea și independența noastră sunt în pericol/ Rusia are complici în Moldova/ Am datoria să o protejez, dar fără voi, nu voi reuși”

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat cetățenilor cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, într-un discurs în care i-a avertizat că suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol din cauza tentativelor Kremlinului de a cumpăra voturi. Sandu i-a avertizat pe moldoveni că, în cazul în care țara va intra sub controlul Rusiei, Europa va avea granița „la hotar cu Moldova” și le-a cerut să-și apere țara „prin vot cinstit”.

În ziua în care poliția din Modova a făcut peste 250 de percheziții legate de plănuirea unor „acțiuni de destabilizare” a țări, Maia Sandu și-a avertizat concetățenii în privița situației periculoase în care se află țara.

„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro”

„Cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de oameni sunt plătiți ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea. Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine”, a spus Maia Sandu într-un mesaj video transmis luni seară.

Ea a avertizat că, dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, toți moldovenii vor avea de suferit.

„Europa se va termina la hotar cu Moldova, fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulație s-ar putea opri. Țara noastră ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa, regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. Noi, poporul Republicii Moldova, nu putem admite să fie puse în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune”, a spus Sandu.

„Ei nu cred în Rusia sau Europa, ei cred doar în bani”

Aceasta a spus că Rusia este sprijinită de politicieni care au mai fost la conducerea Moldovei, cu consecințe nefaste pentru țară.

„Rusia nu acționează singură, are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat și în trecut că, pentru bani, își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni. Ei nu cred în Rusia sau Europa, ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie (…) Noi am trăit deja timpuri în care cei care astăzi cumpără voturi au fost la cârma țării. Să ne amintim cât de mult rău au făcut ei Moldovei și cu cât greu i-am alungat de la putere”, a avertizat Maia Sandu.

Președinta Moldovei le-a cerut cetățenilor să-și apere țara printr-un vot cinstit care să arate Moscovei că Moldova nu este de vânzare.

„Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare, că suntem prea mici să rezistăm, că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova este casa noastră și casa noastră nu e de vânzare (…) Noi tebuie să apărăm prin votul cinsitit, cu mintea limpede. Am datoria să protejez Moldova și pacea, dar fără voi nu voi reuși Puterea mea stă în voi. Să fim demni de Moldova noastră, să nu o vindem hoților și să nu permitem altora să o vândă. Duminică să arătăm că Moldova nu este o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă”, a conchis Maia Sandu.

Peste 250 de percheziții au fost făcute luni în Republica Moldova, într-un dosar penal vizând pregătirea unor acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Autoritățile au anunțat că au fost reținute 74 de persoane, unele dintre ele având legături cu forțe politice și structuri de criminalitate.

Înainte de anunțul oficial făcut de autorități cu bilanțul perchezițiilor și planurile privind „acțiuni de dezordine în masă”, liderul socialist Igor Dodon, fost președinte al țării, a declarat că s-au făcut percheziții și la lideri de organizații ale partidului său și au fost reținuți „câțiva colegi”.

Diaspora, vizată în special de Moscova

Nu este prima dată când Maia Sandu acuză Rusia de interferențe directe în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-un interviu pentru Financial Times, publicat pe 15 septembrie, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Șefa statului moldovean a menționat că Moscova a intensificat campaniile de dezinformare online, având ca țintă moldovenii stabiliți peste hotare.

„Rușii vizează diaspora”, a afirmat Maia Sandu, subliniind că sprijinul diasporei a fost esențial pentru obținerea celui de-al doilea mandat prezidențial și pentru consolidarea cursului proeuropean al țării, conform agențiilor Agerpres și Moldpres.

Președinta a acuzat autoritățile ruse că utilizează preoți ortodocși ruși pentru a răspândi propagandă și că au pus în funcțiune rețeaua de boți Matryoshka pentru a produce conținut fals, prezentat drept materiale ale presei internaționale.