UE vrea să aplice taxa pe carbon și mașinilor de spălat și pieselor auto de import

Uniunea Europeană va extinde taxa sa pe carbon – o taxă percepută pentru importurile în blocul comunitar de bunuri cu emisii ridicate – astfel încât să acopere mașinile de spălat și piesele auto, potrivit unor propuneri a Comisiei Europene publicate miercuri, relatează Reuters.

Planurile ar urma să închidă de asemenea „breșele” de care Comisia se teme că ar putea permite firmelor din afara UE să evite plata taxei. Aceasta se află în prezent într-o fază pilot și va începe să genereze costuri începând din ianuarie.

Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) – prima taxă vamală pe carbon la frontieră din lume – va impune costuri pentru emisiile de dioxid de carbon ale bunurilor importate, printre care oțel, aluminiu, ciment și îngrășăminte.

Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen afirmă că a conceput CBAM pentru a proteja industriile europene de importurile mai ieftine din țări cu reguli climatice mai puțin stricte. Însă aceasta a iritat parteneri comerciali precum China, India și Africa de Sud, care susțin că măsura penalizează în mod nedrept economiile lor.

În pofida acestor obiecții, executivul de la Bruxelles vrea să consolideze abordarea sa privind taxa la frontieră pe carbon.

Planurile UE, salutate de industria europeană

Comisia a propus extinderea taxei pentru a acoperi produse care utilizează o pondere mare de oțel și aluminiu, inclusiv produse pentru construcții și utilaje, confirmând proiecte de propuneri legislative ale UE despre care Reuters relatase anterior.

Taxa impusă de CBAM asupra importurilor va fi legată de prețul carbonului pe care companiile din UE îl plătesc deja în cadrul pieței de carbon a blocului comunitar.

„Nu cerem nimic în plus, dar nici nu cerem nimic mai puțin, pentru acele bunuri care intră în Uniunea Europeană”, a declarat Wopke Hoekstra, Comisarul european pentru climă.

Leon de Graaf, președinte interimar al „Business for CBAM Coalition”, o coaliție de companii și grupuri industriale, a salutat planurile UE, despre care a spus că vizează „produsele care se confruntă cu cel mai mare risc de relocare a emisiilor de carbon” – riscul ca producătorii să își mute activitatea în străinătate pentru a evita politicile climatice stricte ale Europei.

Comisia Europeană dorește mecanisme ferme pentru colectarea taxei pe carbon

UE dorește, de asemenea, să ia măsuri ferme împotriva companiilor străine în cazul în care există dovezi că acestea nu își raportează corect emisiile pentru a evita taxa.

Într-un astfel de scenariu, UE ar putea impune valori „implicite” ale emisiilor pentru produsele unei țări anume, ceea ce ar duce la o factură CBAM mai mare.

Această măsură urmărește să răspundă îngrijorărilor UE potrivit cărora companiile din afara Uniunii – în special cele din China – ar putea recurge la „ajustări” strategice, trimițând în Europa produse cu emisii scăzute de carbon, în timp ce continuă să producă bunuri cu emisii ridicate pentru alte piețe. Astfel, ele ar putea evita taxa UE fără a face producția lor globală mai ecologică.

Planul va trebui aprobat de statele membre ale UE

Statele membre ale UE și Parlamentul European vor negocia propunerile înainte ca acestea să devină lege. Deși CBAM va percepe importatorilor costuri pentru emisiile asociate importurilor lor începând din 2026, companiile vor avea termen până în septembrie 2027 pentru a cumpăra și a preda certificate CBAM către UE, pentru a se conforma.

După ce UE a anunțat taxa sa la frontieră pe carbon în 2021, China, India și Brazilia – deși au criticat politica blocului comunitar – au început să dezvolte sau să își extindă propriile sisteme de stabilire a prețului carbonului.

Țările respective „și-au schimbat comportamentul. Acesta este succesul CBAM”, a declarat pentru Reuters Totis Kotsonis, partener la firma de avocatură Pinsent Masons.

Comisia Europeană a propus de asemenea utilizarea a 25% din veniturile generate de acest mecanism pentru a compensa producătorii europeni pentru costurile mai ridicate asociate taxei la frontieră pe carbon. Acest sprijin ar urma să fie acordat doar industriilor care investesc în procese de producție cu emisii mai reduse de carbon.