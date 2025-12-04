UE vrea să urmărească traficanții de droguri din spațiu cu sateliți ultra-performanți și drone

Magnus Brunner, comisarul UE pentru afaceri interne și migrație, pe 20 mai 2025, la Berlin, în Germania. FOTO: Bernd von Jutrczenka / DPA / Profimedia

Uniunea Europeană va începe să folosească sateliți cu rezoluție înaltă și cele mai noi tehnologii cu drone pentru a combate traficul de droguri la granițe, în condițiile în care cocaina și drogurile sintetice inundă capitalele europene, iar blocul se confruntă cu o intensificare a violenței legate de traficul de stupefiante, scrie Politico.

„În ceea ce privește drogurile ilegale, Europa se apropie de un punct critic”, a declarat joi comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, prezentând noua Strategie UE privind drogurile și planul de acțiune împotriva traficului de stupefiante.

Ele prevăd măsuri pentru intensificarea cooperării internaționale, stoparea importului de droguri ilegale, desființarea laboratoarelor de producție, limitarea recrutării tinerilor în rețele criminale și combaterea violenței tot mai mari legate de droguri, care a ajuns să „țină ostatice” capitalele europene.

Pe măsură ce rețelele de crimă organizată evoluează, iar traficanții găsesc constant noi „breșe” pentru a aduce droguri în Europa, UE și statele membre vor colabora cu autoritățile vamale, agențiile specializate și sectorul privat pentru a monitoriza mai eficient și a perturba rutele de trafic pe uscat, pe mare și pe calea aerului, mai notează sursa citată.

Planul prevede utilizarea celor mai noi tehnologii și a inteligenței artificiale pentru identificarea drogurilor trimise prin poștă, supravegherea traficului aerian și publicarea viitoarei Strategii UE pentru porturi, menită să întărească securitatea în porturile europene.

Agenția europeană pentru protecția frontierelor, Frontex, va primi „resurse de ultimă generație”, a spus Brunner, inclusiv sateliți cu rezoluție înaltă și drone.

„Traficanții folosesc cele mai noi tehnologii, ceea ce înseamnă că avem nevoie de inovație pentru a-i depăși”, a declarat Brunner. Pentru a ține pasul, Comisia Europeană va crea un Campus de Securitate și Inovație, care va sprijini cercetarea și testarea tehnologiilor de vârf începând din 2026.

„Transmitem baronilor drogurilor și organizațiilor lor un mesaj clar: Europa ripostează”, a spus Brunner.

Pe lângă creșterea importurilor de droguri ilegale, Europa se confruntă și cu extinderea producției interne de droguri sintetice, autoritățile desființând până la 500 de laboratoare în fiecare an. Pentru a combate acest fenomen, Agenția Europeană pentru Droguri va crea o bază de date europeană privind incidentele legate de producția de droguri și o bază de date la nivelul UE cu substanțe, care să ajute statele membre să identifice drogurile sintetice și precursorii chimici.

UE analizează și cadrul legislativ actual, urmând să evalueze până în 2026 regulile împotriva criminalității organizate și Decizia-cadru existentă privind traficul de droguri.

Noul sistem european de alertă al EUDA, lansat acum câteva săptămâni, va permite emiterea rapidă de avertizări privind riscurile grave asociate drogurilor, inclusiv substanțe sintetice foarte puternice; în timp ce sistemul european de avertizare timpurie va ajuta la identificarea noilor substanțe și la informarea rapidă a capitalelor.

Europa se confruntă cu o creștere accentuată a disponibilității cocainei, a stimulanților sintetici și a opioidelor puternice, pe fondul unor rețele de trafic tot mai complexe și al intensificării violenței asociate drogurilor, în special în Belgia și Țările de Jos.

Cantitatea de droguri confiscată în UE a crescut spectaculos între 2013 și 2023, a precizat comisarul, autoritățile reținând 419 tone de cocaină în 2023, de șase ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.

Însă nu este vorba doar despre droguri, traficul ilegal vine la pachet cu „vărsare de sânge, violență, corupție și prejudicii sociale”, a spus Brunner.

Rețelele criminale recrutează tot mai des tineri și persoane vulnerabile, folosind adesea platformele de social media. Pentru a combate acest fenomen, UE va lansa o platformă la nivel european „pentru a împiedica atragerea tinerilor în traficul de droguri”, care va conecta experți din întreaga Europă.

„Cred că asta este esențial, să ne implicăm cât mai devreme în viața tinerilor, pentru a preveni consumul de droguri”, a spus Brunner.

Noua strategie, împreună cu planul de acțiune aferent, va stabili modul în care Europa trebuie să abordeze această criză în creștere în perioada 2026–2030.

„Prea mulți au fost deja pierduți din cauza morții, dependenței și violenței provocate de traficanți. Acum este momentul să schimbăm direcția”, a adăugat el.