ULTIMA ORĂ Acordul Mercosur, întârziat prin votul Parlamentului UE. Cancelarul Merz cere aplicarea provizorie a acestuia. Toți ochii pe decizia Comisiei Europene

Întârzierea ridică acum întrebarea dacă executivul UE va aplica provizoriu acordul în așteptarea deciziei Curții de Justiție a UE – o mișcare ce va arunca executivul de la Bruxelles în conflict cu europarlamentul, scriu Reuters și Politico.

Parlamentul European a trimis miercuri acordul comercial dintre UE și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) spre o revizuire judiciară, printr-un vot care ar putea întârzia intrarea sa în vigoare cu până la doi ani.

Cu o majoritate de doar 10 voturi, deputații europeni au susținut o rezoluție prin care solicită avizul Curții de Justiție a UE cu privire la conformitatea textelor acordului UE-Mercosur cu tratatele UE. Moțiunea a fost adoptată – în aplauzele și ovațiile susținătorilor săi – cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri.

Parlamentul nu va putea vota acordul pe chestiunea de fond până când Curtea nu își va emite avizul – un proces care durează de obicei între 18 și 24 de luni.

Merz cere aplicarea provizorie a tratatului

Întârzierea ridică acum întrebarea dacă executivul UE va aplica provizoriu acordul în așteptarea deciziei Curții – o mișcare ce va arunca executivul de la Bruxelles în conflict cu europarlamentul.

Cancelarul Friderich Merz, care a criticat votul din Parlamentul European, a cerut aplicarea provizorie.

„Decizia Parlamentului European privind acordul Mercosur este regretabilă. Ea ignoră situația geopolitică. Suntem convinși de legalitatea acordului. Nu mai sunt necesare alte întârzieri. Acordul trebuie aplicat provizoriu acum”, a spus el.

Teoretic, Comisia Europeană are puterea de a aplica provizoriu acordul comercial imediat după semnarea acestuia. Deocamdată însă, executivul european a dat săptămâna trecută semne că nu intenționează deocamdată să facă acest lucru.

„Pentru a fi clar: nu s-a luat nicio decizie cu privire la aplicarea provizorie a acordului Mercosur”, a precizat un oficial al Comisiei Europene joi, într-o discuție cu jurnaliștii.

O înfrângere pentru Comisia Europeană

Rezultatul votului din Parlamentul European reprezintă o înfrângere majoră pentru Comisia Europeană și țările care susțin acordul, care doresc să aprofundeze relațiile cu țările Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – și consideră acordul ca fiind ocazia perfectă de a se opune cu fermitate taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump.

„Cu cât avem mai mulți parteneri comerciali la nivel mondial, cu atât suntem mai independenți. Și exact de asta avem nevoie acum”, declarase miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un apel de ultim moment adresat legislatorilor.

Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț internațional a Parlamentului, a condamnat rezultatul votului.

„Absolut iresponsabil. Este un autogol”, a scris Lange pe X. „Cei care se opun #EU #Mercosur ar trebui să voteze împotriva în procedura de aprobare, în loc să folosească tactici de întârziere sub pretextul revizuirii juridice. Este foarte dăunător pentru interesele și poziția noastră economică. Echipa Europa se pune singură în afara jocului”, a spus acesta.

PSD anunță că a votat pentru trimiterea acordului spre revizuire

„Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene!”, a anunțat joi un comunicat al PSD.

„Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența!”, a precizat comunicatul.

„Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE”, a mai spus PSD.

Acordul a fost semnat sâmbătă

Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a celei mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

„Alegem un comerţ echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Şi mai presus de toate, intenţionăm să aducem beneficii concrete şi tangibile cetăţenilor şi companiilor noastre”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, semnând acordul.

Acesta este un „semnal clar în favoarea comerţului internaţional” într-un context de „tensiuni”, a declarat, la rândul său, preşedintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui ţară deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur.

Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud.

Semnarea sa are loc în contextul în care preşedintele american Donald Trump a majorat numeroase taxe vamale în ultimul an.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul s-a lovit de opoziţia fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre.

Avantaje și riscuri

Din perspectiva Bruxelles-ului, acordul reprezintă o victorie geopolitică majoră, ținând cont de competiția cu China și de taxele vamale impuse blocului comunitar de președintele american Donald Trump.

Țările Mercosur au taxe ridicate – 35% pentru piesele auto, 28% pentru produsele lactate și 27% pentru vinuri, spre exemplu.

Țări precum Germania și Spania susțin că acordul este un element vital al eforturilor UE de a deschide noi piețe.

Opozanții, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, au spus însă că acordul va crește importurile de produse alimentare ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, subminând producătorii agricoli interni.

Este și motivul pentru care fermierii din UE și-au anunțat opoziția față de forma actuală a acordului.

Comisia a inclus în acord, printre altele, clauze de salvgardare, care vor permite UE să suspende importurile fără taxe vamale pentru anumite produse în cazul în care piețele sunt supuse presiunilor, și a promis controale mai stricte la graniță – dar mulți nu sunt încă mulțumiți de această protecție.

Săptămâna trecută, Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Toate celelalte state au votat pentru semnarea acordului.

România a votat și ea pentru semnarea acordului – deși PSD a anunțat că se împotrivește, o poziție împărtășită și de organizațiile fermierilor din România.