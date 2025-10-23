ULTIMA ORĂ DECIZIE România se retrage dintr-un Tratat internațional privind energia, dar nu scapă de arbitrajele în care a fost reclamată de companii străine ca parte la Tratat

România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional încheiat în anii ’90 de statele din Europa și fosta Uniune Sovietică ce statuează principiile colaborării transfrontaliere în domeniu și care conține și prevederi privind protecția investițiilor străine în sectorul energetic, permițându-le companiilor de profil să inițieze proceduri de arbitraj internațional împotriva autorităților din alte țări care sunt părți la Tratat, pe teritoriile cărora operează, dacă se consideră prejudiciate prin decizii ale acestora.

″Se aprobă retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei. Ministerul Afacerilor Externe va informa depozitarul Tratatului cu privire la decizia de retragere a României″, prevede proiectul de lege aprobat astăzi de Guvern.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.

Ciocănel de judecător, legislație, tratate internaționale. Foto: Dreamstime