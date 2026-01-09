ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 posturi ocupate. Aproape 18.000 sunt, însă, tăieri de la sectorul „prioritar” Educație, în timp ce a crescut numărul la Mediu, CCR, Curtea de Conturi, Președinție și chiar SGG
Numărul posturilor ocupate în sectorul public a scăzut semnificativ în primele cinci luni de mandat ale guvernului condus de Ilie Bolojan, dar această reducere, cu peste 25.000 de posturi, a aparatului bugetar s-a realizat în cea mai mare parte pe seama profesorilor, arată datele analizate de către Profit.ro.
