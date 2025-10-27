ULTIMA ORĂ Revoltă și amenințări fizice. România poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro pentru zăcăminte de țiței și gaze din vestul țării, concesionate de anglo-australieni
HotNews.ro
Statul român poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro cu o companie controlată de investitori britanici și australieni, care deține concesiunea unui perimetru de explorare de zăcăminte de țiței și gaze naturale din vestul țării, relevă date analizate de Profit.ro.
Citiți mai mult pe Profit.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro