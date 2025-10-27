Sari direct la conținut
ULTIMA ORĂ Revoltă și amenințări fizice. România poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro pentru zăcăminte de țiței și gaze din vestul țării, concesionate de anglo-australieni

Operațiuni de foraj la Parța. Sursă foto: https://www.reabold.com/ via Profit.ro

Statul român poate ajunge într-un litigiu de milioane de euro cu o companie controlată de investitori britanici și australieni, care deține concesiunea unui perimetru de explorare de zăcăminte de țiței și gaze naturale din vestul țării, relevă date analizate de Profit.ro.

