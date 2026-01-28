ULTIMA ORĂ Tranzacție surpriză în România – Cel mai mare conglomerat din Turcia cumpără Automecanica S.A. Mediaș

Compania turcă Otokar cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica Mediaș, achiziționând o participație de 96%. După ce a câștigat cea mai mare licitație pentru vehicule blindate din istoria României, gigantul turc va avea acum prima fabrică din Europa prin achiziționarea a 96% din acțiunile partenerului său local de producție, Automecanica.

Citește mai mult pe Profit.ro.