ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Noul Duster – lansat. Diferențe mari față de cel din Europa. „Cel mai bun Duster construit vreodată!”

Renault a dezvăluit noul Duster, creat și produs pentru piețele internaționale, în primul rând India și, ulterior, posibil America de Sud. Noul Duster aduce diferențe importante la nivel de design, echipamente și motorizări, față de cel pe care îl pot cumpăra europenii.

Premiera mondială a noului Duster destinat piețelor internaționale, transmisă live de Renault pe You Tube, s-a bucurat de un interes uriaș din partea clienților din India, în primul rând, dar și a celor din alte țări, fiind afișate pe cunoscuta platformă 15.000 de persoane care urmăreau transmisia , la momentul startului, numărul acestora depășind 25.000 în momentul apariției noului Duster.

