Ultima ședință a „Coaliției de Voință”, înainte de întâlnirea cu Trump: „Presiunea trebuie exercitată asupra agresorului”/ Sprijin reconfirmat pentru Kiev

Liderii din țările europene din coaliția de susținere a Ucrainei au reconfirmat sprijinul acordat Kievului pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, înainte ca o delegație europeană la înalt nivel să se deplaseze la Washington pentru discuții cu președintele SUA Donald Trump.

Videoconferința liderilor din țările „Coaliției de Voință” a început în jurul orei 16.30 și s-a încheiat după o oră și jumătate.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a afirmat ulterior, într-o postare pe X, că unitatea dintre Europa și Statele Unite este vitală pentru a obține o pace durabilă pentru Ucraina. El a salutat disponibilitatea SUA de a participa la acordarea garanțiilor de securitate pentru Kiev.

„După cum am subliniat în timpul reuniunii de astăzi a coaliției de voință, dacă nu se ajunge la un armistițiu, Uniunea Europeană și SUA trebuie să intensifice presiunea asupra Rusiei”, a mai scris Costa, citat de Reuters.

„Rusia propune o pace care ar fi o capitulare”

Un alt participant, ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, a emis un punct de vedere similar. „Am accentuat că, pentru a obține pacea, presiunea trebuie exercitată asupra agresorului, nu asupra victimei”, a afirmat Sikorski.

Într-o declarație de presă, președintele Franței Emmanuel Macron s-a pronunțat pentru respingerea pretențiilor maximale ale Rusiei. „Există un singur stat care propune o pace care ar fi o capitulare: Rusia”, a spus Macron.

Președintele francez a spus că liderii europeni care vor merge cu Zelenski la Casa Albă îi vor cere lui Trump să spună până în ce punct este dispus să se alăture Europei în oferirea garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Primul-ministru al Cehiei, Petr Fiala, a precizat că membrii coaliției au decis că prioritatea imediată este stoparea uciderilor în Ucraina. De asemenea, garanțiile de securitate sunt „absolut esențiale” pentru continuarea negocierilor unui acord de pace.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, care va fi printre liderii europeni ce vor merge luni la Washington, a spus că toate țările membre ale coaliției sunt de acord cu „necesitatea de a continua sprijinirea Ucrainei”.

Însoțitori de prim rang pentru Zelenski la Washington

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă, reuniune care vine după summitul americano-rus din Alaska de vineri.

De asemenea, NATO a informat că secretarul-general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, va merge și el la Washington.

Guvernul german a spus că și cancelarul Friedrich Merz va fi prezent în Biroul Oval, iar apoi au venit anunțuri similare privind participarea președintelui francez Emmanuel Macron și a celui finlandez, Alexander Stubb, plus cea a premierului italian Georgia Meloni și a celui britanic, Keir Starmer.

Rutte și Stubb sunt cunoscuți pentru relația bună cu președintele american, iar Meloni, care este poreclită de unii „îmblânzitoarea lui Trump din Europa”, a vizitat reședința acestuia din Mar-a-Lago și a fost singurul lider european invitat la inaugurarea din ianuarie. Trump a spus că premierul italian este „o persoană minunată”.

Știre în curs de actualizare.