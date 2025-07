Ultimele date de la meteorologi, cum va fi vremea în București până luni

Temperaturile vor atinge weekendul acesta 39 de grade în Capitală, anunță Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București, valabilă până luni dimineață.

Sâmbătă, valul de căldură se va menține, deși va slăbi ușor în intensitate. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va slăbi în intensitate. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade, iar cea minimă de 19…21 de grade, precizează ANM.

Valul de căldură se va intensifica duminică, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 39 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade.

Vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și în noaptea spre luni.

Bucureștiul va fi sâmbătă sub un cod galben de caniculă, iar duminică sub un cod portocaliu, în condițiile intensificării valului de căldură ce va afecta mai ales sudul țării, unde trei județe vor fi sub cod roșu.

Luni, valul de căldură se va menține în cea mai mare parte a țării, iar în sud va continua să se intensifice, au avertizat meteorologii.