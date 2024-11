DOCUMENT De ce are George Simion interdicție în Ucraina. Guvernul a publicat răspunsul autorităților de la Kiev: „Activități anti-ucrainene sistematice”

Guvernul României a publicat, vineri seară, documentul oficial primit de la autoritățile de la Kiev prin care acestea explică de ce George Simion, liderul AUR, are interdicția de a intra în Ucraina. Cu câteva ore înainte, întrebat despre acest subiect la o vizită în județul Prahova, premierul Marcel Ciolacu invita jurnaliștii să facă solicitare oficială pentru a vedea documentul, pentru că a primit acceptul Ucrainei de a-l face public.

UPDATE 20:20 Guvernul a făcut public documentul.

În răspunsul primit de la Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), autoritățile ucrainene motivează interdicția cu „activitățile anti-ucrainene sistematice” ale lui George Simion, care „sunt contrare intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia”.

„Declarațiile lui George Simion vizează discreditarea Ucrainei pe scena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră”, se spune în document.

Autoritățile ucrainene precizează că adresa este trimisă la ordinului premierului ucrainean Denis Șmihal, ca urmare a unei scrisori primite de la omologul său român Marcel Ciolacu.

Președintele AUR George Simion a afirmat că documentul publicat de către Guvern legat de motivele pentru care autoritățile din Ucraina au impus interdicția intrării sale pe teritoriul acestei țări arată că activitatea sa a fost „pro-românească”. Totodată, el susține că statul român continuă politica lui Stalin și Hitler, de divizare a națiunii în mai multe state.

„Autoritățile ucrainene, cele invocate de trompetele și propaganda PNL, confirmă ceea ce am tot spus: activitatea mea pro-românească, acțiunile mele în sprijinul fraților noștri din Cernăuți, din Ucraina, promovarea adevărului istoric în comunitățile de români din Ucraina, acestea sunt motivele reale care au dus la interdicția mea în Ucraina”, a scris George Simion pe site-ul său.

Guvernul a publicat răspunsul SBU după ce Marcel Ciolacu a invitat jurnaliștii să facă solicitări pentru document, după ce a primit acceptul Kievului să-l publice.

„Având în vedere interesul opiniei publice din România cu privire la corespondența dintre Guvernul României și autoritățile ucrainene în ceea ce privește motivele pentru care domnul George Simion are interdicție să intre pe teritoriul Ucrainei, prim-ministrul Marcel Ciolacu a cerut și a primit, prin intermediul instituțiilor abilitate ale statului român, acordul autorităților ucrainene de a pune la dispoziția publicului răspunsul primit și de a face publice informații despre acest subiect”, a comunicat vineri seara Guvernul.

Cu câteva ore înainte, liderul PSD, aflat într-o vizită în județul Prahova, a fost întrebat de jurnaliști despre interdicțiile lui George Simion de a intra în Republica Moldova și Ucraina, iar premierul a spus că autoritățile de la Kiev i-au răspuns.

Ciolacu a reamintit că Republica Moldova doar a prelungit o interdicție mai veche, dar că din partea Ucrainei a existat un document scris pentru care a primit acum acceptul de a-l face public.

„Mă bucur să vă anunț că, din acest moment, cine va face solicitare pe 544 (n.r. – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autoritățile din Ucraina”, a spus Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști dacă va desecretiza acest document, Ciolacu a spus că nu este vorba de a fi desecretizat.

„Nu e nimic secretizat. În acest moment am acceptul părții ucrainene să fac public acest document, explicând contextul si presiunea publică”, a răspuns Ciolacu.

Întrebat de media dacă este adevărat ce susține Nicolae Ciucă legat de faptul că „îl scutură de orice suspiciune pe George Simion”, Ciolacu a răspuns iritat.

„Suntem în campanie, nu vreau să-i raspund domnului Ciucă la… Presupun că aici este miezul – să aflăm adevărul, răspunsul din Ucraina. Vreți să știți adevărul? Faceți solicitare pe 544 și eu vă dau scrisoarea din Ucraina în ceea ce-l privește pe George Simion”, a insistat liderul PSD.

Ciolacu: George Simion nu este spion și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj

Premierul Marcel Ciolacu a avut o nouă reacție, joi, în scandalul declanșat după acuzațiile lansate de șeful comisiei parlamentare pentru controlul SRI, care a spus că George Simion a avut întâlniri cu agenți GRU. „Simion nu este spion și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a făcut aceste declarații la începutul ședinței de joi a Guvernului, fiind întrebat de jurnaliști de ce nu face publice argumentele Ucrainei și Republicii Moldova pentru interdicția impusă liderului AUR de a intra în aceste țări.

„Statul român nu are astfel de informații pentru că ar fi trebuit să aplice legea dacă este spion”

„Nu am voie să vă spun aceste motive. Sunt informații date de un alt stat. Am început demersurile să ne dea voie statul respectiv. Ce vă pot spune este ce nu este: nu este agent rus și nu a avut întâlniri cu agenți ruși de spionaj”, a declarat Ciolacu.

Premierul a spus că nu a primit direct aceste informații, ci prin intermediul Serviciului de Informații Externe, iar răspuns scris a fost primit doar din partea Ucrainei.



„Republica Moldova nu a transmis ceva scris. Au specificat că au prelungit interdicția”, a spus premierul.

Ciolacu a mai spus că i-a cerut directorului SIE să întrebe pe cale diplomatică serviciul omolog de informații din Ucraina dacă este posibil să fie publicat documentul privind interdicția lui George Simion de a intra în Ucraina.

„Nu e spion. Dacă știe seful Comisiei SRI, care e de control, nu e de spionaj, despre un coleg de-al lui parlamentar candidat la președinție că e spion, să ne pună la dispoziție. Eu nu am și din câte m-am informat nici statul român nu are astfel de informații pentru că ar fi trebuit să aplice legea dacă este spion”, a spus Ciolacu.

Premierul a declarat și miercuri că nu are informații conform cărora liderul AUR s-a întâlnit cu reprezentanți ai serviciilor secrete din alte state, el spunând că aceste date reies din documentele Ucrainei și Republicii Moldova, care i-au impus lui Simion interdicția de a intra în aceste țări: „Nu am primit detaliat că George Simion a avut întâlniri cu vreun spion rus. Ceea ce se întâmplă de fapt îl favorizează pe domnul Simion să meargă în turul II. S-a escaladat o acuză. Din informațiile pe care le am eu, această acuză nu se confirmă și va aduce un avantaj domnului Simion prin această escaladare și această acuză adusă de o echipă de campanie a PNL”.

Cu o zi în urmă, candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, i-a cerut lui Marcel Ciolacu să publice „de urgență” documentele care motivează interdicția liderului AUR, George Simion, de a intra în Republica Moldova și Ucraina: „Comunicați public și imediat conținutul documentelor care motivează interzicerea lui George Simion în Ucraina și Republica Moldova. Românii trebuie să știe cu cine se întâlnesc la urne. Dacă le refuzați accesul la informațiile pe care le dețineți, vă faceți complice al „operațiunii speciale” Simion în Turul 2”.

Aceeași solicitare a fost făcută și de candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi.

Joi, ea a cerut și Parchetului General să se autosesizeze şi să lămurească dacă Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, preşedintele Klaus Iohannis sau Mircea Geoană au avut sau au informaţii „care arată cât de periculos este preşedintele AUR, George Simion, şi le-au ascuns”. Elena Lasconi i-a cerut şi şefului SIE să clarifice dacă Simion s-a întâlnit cu agenţi ai serviciului secret rusesc.

„Astăzi asistăm la o şaradă făcută în jurul lui George Simion de către coaliţia PSD-PNL şi sateliţii ei. Disperarea este prea mare. Această caracatiţă care de 35 de ani acoperă trădători, care preferă să permită trădătorilor intrarea în Parlamentul României şi eventual chiar la guvernare pentru a-i şantaja ulterior. Prin lipsa unor măsuri luate de toţi aceşti lideri, cu toţii au devenit complici, participanţi penali la acţiunile unui posibil trădător de ţară, a portavocii lui Putin în România, pe care îl doreau în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Toţi voiau să utilizeze informaţiile pe care le deţineau împotriva lui prin prisma funcţiilor ocupate”, a declarat Elena Lasconi.

Șeful Comisiei de control al SRI: „Sunt acuzații și dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofițeri ai GRU”

Scandalul a pornit după ce preşedintele comisiei parlamentare pentru controlul SRI, senatorul PNL Ioan Chirteş, a declarat, marți, la Antena 3, despre interdicţia intrării liderului AUR, George Simion, în Ucraina şi Republica Moldova, că „acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofițeri GRU” şi că a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale, conform News.ro.

Preşedintele comisiei pentru controlul SRI a fost întrebat la Parlament despre interdicţia preşedintelui AUR, George Simion, de a intra pe teritoriul Ucrainei şi Republicii Moldova.

„Acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare, în care unul din candidaţi, George Simion, s-a întâlnit, a avut întâlniri cu ofiteri ai GRU şi inclusiv a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri de susţinere electorale (…) Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”, a spus Chirteș.

De asemenea, candidatul Partidului National Conservator Roman (PNCR) la alegerile prezidenţiale, europarlamentarul Cristian Terheş, a susținut, luni că există înregistrări ale serviciilor ucrainiene, de la o serie de întâlniri pe care George Simion le-a avut mai ales în zona Cernăuţi, cu persoane care aparţineau diverselor servicii de informaţii ruseşti.

George Simion a susținut că are un răspuns de la SRI din 2022 legat de interdicția în cele două țări în care susține că nu a făcut acțiuni care să „contravină securității naționale”.