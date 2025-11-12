Ultimele sfaturi ale lui Warren Buffett pentru o viață mai bună – Ce spune în scrisoarea sa de adio

Norocul e capricios și, uneori, nedrept. Mulți dintre cei bogați sau influenți au primit o porție prea mare din el, dar preferă să nu recunoască, scrie legendarul Warren Buffett în scrisoarea lui de adio ca președinte al Berkshire Hathaway.

Sunt recunoscător și surprins de norocul de a fi în viață la 95 de ani. Când eram tânăr, nu credeam să trăiesc atât. La un moment dat era să și mor, scrie Buffett

Era anul 1938, iar spitalele din Omaha erau fie catolice, fie protestante, o clasificare care părea naturală la acea vreme. Medicul nostru de familie, Harley Hotz, era un catolic prietenos care făcea vizite la domiciliu cărând o geantă neagră.

Dr. Hotz îmi spunea Skipper și nu îmi lua niciodată mult pentru vizite. Când am avut o durere de burtă puternică în 1938, Dr. Hotz a venit la mine și, după ce a investigat puțin, mi-a spus că voi fi bine dimineața. Apoi s-a dus acasă, a luat cina și a jucat puțin bridge.

Am aruncat scrisorile de la băieți, dar le-am citit și recitit pe cele de la fete; spitalizarea a avut așadar recompensele ei.

Dar nu a putut să-și scoată din minte simptomele mele oarecum ciudate și, mai târziu în acea seară, m-a trimis la Spitalul St. Catherine pentru o apendicectomie de urgență.

Pe deasupra, domnișoara Madsen, învățătoarea mea din clasa a treia, le-a spus celor 30 de colegi ai mei să-mi scrie fiecare câte o scrisoare. Probabil că am aruncat scrisorile de la băieți, dar le-am citit și recitit pe cele de la fete; spitalizarea a avut așadar recompensele ei.

În Omaha anilor 1930, o sanie, o bicicletă, o mănușă de baseball și un tren electric erau râvnite de mine și de prietenii mei.

Mă gândesc acum la alți câțiva copii din acea epocă, cu care am crescut, care mi-au influențat foarte mult viața, chiar dacă atunci nu conștientizam asta.

În 1959, Don Keough și tânăra sa familie locuiau într-o casă situată chiar vizavi de casa mea și la aproximativ 100 de metri de locul unde se afla Mung. Don era pe atunci vânzător de cafea, dar era destinat să devină președinte al Coca-Cola, precum și un director devotat al Berkshire.

Când l-am întâlnit pe Don, câștiga 12.000 de dolari pe an, în timp ce el și soția sa, Mickie, creșteau cinci copii, toți destinați școlilor catolice (cu cerințe de școlarizare).

Familiile noastre s-au împrietenit rapid. Don provenea de la o fermă din nord-vestul statului Iowa și a absolvit Universitatea Creighton din Omaha. La început, s-a căsătorit cu Mickie, o fată din Omaha. După ce s-a alăturat companiei Coke, Don a devenit legendar în întreaga lume.

În 1985, când Don era președinte al Coke, compania a lansat noua sa Coke, care a eșuat. Don a ținut un discurs faimos în care și-a cerut scuze publicului și a restabilit „vechea” Coke. Această schimbare de opinie a avut loc după ce Don a explicat că corespondența primită de la Coke, adresată „Idiotului Suprem”, îi era livrată prompt la birou. Discursul său de „retragere” este un clasic și poate fi vizionat pe YouTube. El a recunoscut cu bucurie că, în realitate, produsul Coca-Cola aparținea publicului și nu companiei. Ulterior, vânzările au crescut vertiginos.

În cele din urmă, Ajit Jain, născut și crescut în India, precum și Greg Abel, viitorul nostru CEO canadian, au locuit amândoi în Omaha timp de câțiva ani la sfârșitul secolului al XX-lea. Într-adevăr, în anii 1990, Greg locuia la doar câteva străzi distanță de mine, pe strada Farnam, deși nu ne-am întâlnit niciodată la acea vreme.

Am locuit câțiva ani de adolescență în Washington, DC și în 1954 am obținut un loc de muncă în Manhattan. Acolo am fost tratat minunat de Ben Graham și Jerry Newman și mi-am făcut mulți prieteni pe viață. New York-ul avea atuuri unice – și încă le are. Cu toate acestea, în 1956, după doar un an și jumătate, m-am întors la Omaha, pentru a nu mai pleca apoi niciodată.

Acum să trecem la vârsta mea înaintată. Genele mele nu au fost deosebit de utile – recordul familial pentru longevitate (e drept, înregistrările familiale devin neclare pe măsură ce intri tot mai adânc în arhive) era de 92 de ani până la apariția mea. Dar am avut medici înțelepți, prietenoși și dedicați în Omaha, începând cu Harley Hotz și continuând până în ziua de azi. De cel puțin trei ori, viața mi-a fost salvată, fiecare cu medici stabiliți la câțiva kilometri de casa mea.

Am îmbătrânit târziu – debutul bătrâneții variază semnificativ – dar odată ce apare, nu poate fi negat.

Dar Timpul nu iartă. Îți dă semnale: îți slăbesc vederea, memoria, echilibrul. Ideile sunt mai rare, dar nu au dispărut. Deși mă mișc încet și citesc cu o dificultate din ce în ce mai mare, sunt la birou cinci zile pe săptămână, unde lucrez cu oameni minunați. Ocazional, am câte o idee utilă sau sunt abordat cu o ofertă pe care altfel nu aș fi primit-o. Din cauza dimensiunii Berkshire și a nivelurilor pieței, ideile sunt puține – dar nu zero.

Longevitatea mea neașteptată, însă, are consecințe inevitabile de importanță majoră pentru familia mea și pentru realizarea obiectivelor mele caritabile.

Ce urmează

Copiii mei au depășit cu toții vârsta normală de pensionare, ajungând la 72, 70 și 67 de ani. Ar fi o greșeală să pariez că toți trei – acum la apogeul lor în multe privințe – se vor bucura de norocul meu excepțional de îmbătrânire întârziată.

Pentru a îmbunătăți probabilitatea ca aceștia să dispună de întreaga mea avere înainte ca administratorii alternativi să îi înlocuiască, trebuie să accelerez ritmul donațiilor pe viață către cele trei fundații ale lor. Copiii mei sunt acum la apogeul experienței și înțelepciunii, dar încă nu sunt bătrâni. Această perioadă de „lună de miere” nu va dura pentru totdeauna.

Toți cei trei copii au acum maturitatea, inteligența, energia și instinctele necesare pentru a cheltui o avere uriașă. De asemenea, vor avea avantajul de a fi la suprafață atunci când voi fi plecat de mult și, dacă este necesar, pot adopta politici atât anticipative, cât și reactive la politicile fiscale federale sau la alte evoluții care afectează filantropia. Este posibil să fie nevoiți să se adapteze la o lume în continuă schimbare din jurul lor.

Din fericire, toți cei trei copii au primit o doză uriașă din genele buna ale mamei lor .De-a lungul deceniilor, am devenit și eu un model mai bun pentru gândirea și comportamentul lor. Cu toate acestea, nu o voi egala niciodată pe mama lor.

Copiii mei au trei administratori alternativi în caz de deces prematur sau dizabilități. Toți trei sunt oameni excepționali și înțelepți. Nu au motive conflictuale.

I-am asigurat pe copiii mei că nu trebuie să facă miracole și nici să se teamă de eșecuri sau dezamăgiri.

Acestea sunt inevitabile, iar eu mi-am adus contribuția. Pur și simplu trebuie să îmbunătățească cât de cât ceea ce se realizează în general prin activități guvernamentale și/sau filantropie privată, recunoscând că aceste alte metode de redistribuire a bogăției au și ele neajunsuri.

La început, am avut în vedere diverse planuri filantropice mărețe. Deși am fost încăpățânat, acestea nu s-au dovedit fezabile. În mulții mei ani, am văzut, de asemenea, transferuri de bogăție prost concepute de către hackeri politici sau filantropi incompetenți sau excentrici.

Dacă copiii mei pur și simplu fac o treabă decentă, pot fi siguri că eu și mama lor vom fi mulțumiți. Instinctele lor sunt bune și fiecare dintre ei are ani de practică cu sume foarte mici inițial, care au fost crescute neregulat la peste 500 de milioane de dolari anual.

Tuturor trei le place să lucreze ore întregi pentru a-i ajuta pe ceilalți, fiecare în felul său.

O realitate dură: ocazional, câte un CEO minunat și loial va ceda în fața demenței, Alzheimerului sau unei alte boli

Charlie și cu mine ne-am confruntat cu această problemă de mai multe ori și nu am acționat. Acest eșec poate fi o greșeală uriașă. Consiliul de administrație trebuie să fie atent la această posibilitate la nivel de CEO, iar CEO-ul trebuie să fie atent la posibilitatea din cadrul filialelor. Acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut; aș putea cita câteva exemple din trecut, la companii mari. Directorii ar trebui să fie atenți și să vorbească deschis, este singurul meu sfat.

În timpul vieții mele, reformatorii au încercat să-i pună pe CEO în dificultate, solicitând dezvăluirea compensației șefului în comparație cu ceea ce se plătea angajatului mediu. Declarațiile de procură au crescut rapid la peste 100 de pagini, comparativ cu 20 sau mai puțin înainte.

Dar bunele intenții nu au funcționat; în schimb, s-au întors împotriva lor. Pe baza majorității observațiilor mele, CEO-ul companiei „A” s-a uitat la concurentul său de la compania „B” și i-a transmis subtil consiliului său că ar trebui să valoreze mai mult. Desigur, a majorat și salariile directorilor și a fost atent pe cine a plasat în comitetul de compensare. Noile reguli au generat invidie, nu moderație.

Ceea ce îi deranjează adesea pe directorii generali foarte bogați – la urma urmei, tot oameni – este faptul că alți directori generali devin și mai bogați. Invidia și lăcomia merg mână în mână. Și ce consultant a recomandat vreodată o reducere serioasă a compensațiilor directorilor generali sau a plăților consiliului de administrație?

În total, afacerile Berkshire au perspective moderat mai bune decât media, conduse de câteva bijuterii necorelate și considerabile. Cu toate acestea, peste un deceniu sau două, vor exista multe companii care s-au descurcat mai bine decât Berkshire; dimensiunea noastră își pune amprenta.

Prețul acțiunilor noastre se va mișca capricios, scăzând ocazional și cu 50%, așa cum s-a întâmplat de trei ori în 60 de ani sub conducerea actuală. Nu disperați; America își va reveni, la fel și acțiunile Berkshire.

Câteva gânduri finale

O observație poate egoistă. Mă bucur să spun că mă simt mai bine în legătură cu a doua jumătate a vieții mele decât cu prima. Sfatul meu: Nu vă criticați pentru greșelile din trecut – învățați măcar puțin din ele și mergeți mai departe. Nu este niciodată prea târziu să vă îmbunătățiți. Alegeți eroii potriviți și copiați-i.

Amintiți-vă de Alfred Nobel, care mai târziu a câștigat Premiul Nobel, care – se pare – și-a citit propriul necrolog, tipărit din greșeală când fratele său a murit și un ziar i-a încurcat pe cei doi. A fost îngrozit de ceea ce a citit și și-a dat seama că ar trebui să-și schimbe comportamentul. Nu vă bazați pe o încurcătură a unui ziarist: Decideți ce doriți să spună necrologul dvs. și trăiți-vă viața!

Măreția nu vine prin acumularea unor sume mari de bani, a unei cantități mari de publicitate sau a unei puteri mari în guvern. Când ajutați pe cineva în orice fel, ajuți lumea. Bunătatea este neprețuită!

Scriu asta ca unul care a fost nechibzuit de nenumărate ori și a făcut multe greșeli, dar care a avut și norocul să învețe de la niște prieteni minunați cum să se comporte mai bine (încă departe de a fi perfect, totuși). Rețineți că femeia de serviciu este o ființă la fel de umană ca CEO-ul firmei.

Le urez tuturor celor care citesc asta o Zi a Recunoștinței fericită. Da, chiar și idioților; niciodată nu e prea târziu să te schimbi. Nu uita să mulțumești Americii pentru că îți maximizează oportunitățile. Dar este – inevitabil – capricioasă și uneori venală în distribuirea recompenselor sale.

Alege-ți eroii cu mare grijă și apoi imită-i. Nu vei fi niciodată perfect, dar poți fi întotdeauna mai bun.