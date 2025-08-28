Un actor de la Hollywood și-a deschis o afacere în Rusia, anunță presa de la Moscova, care îl descrie pe Steven Seagal drept „ruso-american”

Steven Seagal, fotografiat la parada de Ziua Victoriei organizată la Moscova pe 9 mai 2025, FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia Images

Actorul ruso-american Steven Seagal, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune cult de la Hollywood, și-a deschis o afacere în Rusia împreună cu fiul său, Dominic, anunță Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia într-un articol intitulat „Un actor de la Hollywood și-a deschis o afacere în Rusia”.

Ultima oară când Seagal a jucat în filme americane a fost în 2019, când a apărut în General Commander și Beyond the Law, două lungmetraje care au nota 3,1, respectiv 3,6 pe IMDb. De altfel, acestea sunt de asemenea și ultimele filme în care a jucat.

Conform Registrului Unic de Stat al Persoanelor Juridice de la Moscova, Seagal a înregistrat societatea cu răspundere limitată „Hikari” marțea aceasta, 26 august. „Documentul precizează că firma este specializată în consultanță în domeniul activităților comerciale și managementului”, afirmă mass-media rusă.

Antreprenorul Mihail Zamarin, un partener al lui Seagal în afacere, a declarat pentru canalul Telegram Mash că, pe lângă vânzări, Hikari LLC se va ocupa și de reciclarea plasticului murdar.

Steven Seagal a participat la parada de Ziua Victoriei organizată la Moscova

În august 2018, Rusia l-a numit pe Seagal reprezentant special al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, cu rolul de a „consolida” legăturile umanitare dintre SUA și Rusia, după ce cu doi ani înainte actorul american a primit un pașaport rusesc de la Vladimir Putin personal.

Actorul în vârstă de 73 de ani, care s-a născut în orașul Lansing din statul american Michigan a lăudat în mod repetat Rusia de la începutul invaziei din Ucraina și a fost una dintre puținele „celebrități” occidentale care a participat la inaugurarea celui de-al cincilea mandat de președinte al lui Putin, în mai 2024.

Seagal a declarat într-un documentar propagandistic difuzat în octombrie anul trecut în teritoriile ucrainene ocupate că este gata să lupte și „să moară pentru președintele meu”, Putin.

El a fost unul dintre participanții la parada de Ziua Victoriei organizată anul acesta în Rusia pentru a celebra victoria sa în al Doilea Război Mondial. Un alt participant a fost celebrul regizor Emir Kusturica.