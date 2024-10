VIDEO Steven Seagal, documentar propagandistic în teritoriile ucrainene ocupate, în care afirmă că e gata să lupte și „să moară pentru președintele meu”, Putin

Actorul american Steven Seagal, un vizitator frecvent al Rusiei, a afirmat, într-un nou documentar lansat pe 10 octombrie, că este gata să lupte pentru președintele rus Vladimir Putin și „să moară dacă va fi nevoie”, scrie vineri The Kyiv Independent.

Seagal, care și-a câștigat faima ca star în filmele de acțiune din anii 1980 și 1990, a părut tot mai atras de Rusia pe măsură ce cariera sa de la Hollywood a intrat pe o pantă descendentă. Cu toate acestea, el a continuat să realizeze un lung șir de filme cu buget redus, destinate direct difuzării la televiziune.

Actorul, care este şi practicant de arte marţiale, a lucrat o perioadă în Japonia şi este de mult timp un admirator al preşedintelui Vladimir Putin, de la care a primit un paşaport rusesc în 2016. Ulterior, a fost numit de Ministerul de Externe al Rusiei „reprezentant special pentru legăturile culturale Rusia-SUA, pentru patrimoniul cultural și istoric în calitate de voluntar”, în 2018. El s-ar fi relocat la Moscova în 2021 pentru a scăpa de amenzile guvernului american.

Seagal a fost, de asemenea, acuzat de agresiune sexuală de mai multe femei.

Seagal a lăudat în mod repetat Rusia de la începutul invaziei din Ucraina și a fost una dintre puținele „celebrități” occidentale care a participat la inaugurarea celui de-al cincilea mandat de președinte al lui Putin, în mai 2024.

În noul documentar al lui Seagal, intitulat „În numele justiției” și difuzat pe platforma media rusă de stat Smotrim, acesta apare vizitând diverse teritorii ocupate din Ucraina, inclusiv orașul-port Mariupol.

