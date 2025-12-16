Un al doilea avion al unei companii aeriene rusești a luat foc în timpul unei curse în doar o lună

Avion al companiei aeriene Nordwind, fotografiat la scurt timp înainte de aterizare (imagine ilustrativă), FOTO: bsrunner / Alamy / Profimedia Images

Un avion Boeing 777 operat de compania aeriană rusă Nordwind Airlines, care urma să zboare de la Moscova la Cuba, a renunțat marți la decolare după ce unul dintre motoarele sale a luat foc în timpul rulării pe pistă, relatează The Moscow Times.

Incidentul a fost anunțat de serviciul de presă al Aeroportului Internațional Șeremetievo din capitala rusă, care a precizat că la bordul aeronavei se aflau 432 de pasageri și 21 de membri ai echipajului. Nimeni nu a fost rănit.

În timpul decolării, motorul drept a luat foc, potrivit canalului de Telegram Aviatorschina. Echipajul a renunțat la decolare în ultimul moment, acționând frânarea de urgență, și s-a oprit în interiorul pistei. După ce avionul a fost remorcat într-o parcare, pasagerii au fost coborâți și duși la terminal.

Martorii oculari au raportat că au auzit o „bubuitură puternică” și un „bliț luminos” în motorul drept, după care avionul „a pierdut puterea”. Serviciul de presă al Nordwind a declarat că decolarea a fost anulată din cauza unei „defecțiuni tehnice”.

Creștere semnificativă a numărului de incidente în care sunt implicate avioane ale companiilor aeriene din Rusia

Incidentul de marți reprezintă al doilea de acest fel înregistrat în decembrie la motorul unei aeronave operate de o companie aeriană rusească. Pe 3 decembrie, un Boeing 777 al companiei Red Wings care se afla pe ruta Moscova – Phuket, a trimis un semnal de pericol și a solicitat o aterizare de urgență din cauza unui incendiu la unul dintre motoarele sale. La bord se aflau 412 pasageri și 13 membri ai echipajului.

În 2025, numărul incidentelor care au implicat companii aeriene rusești, din cauza sancțiunilor și a lipsei producției interne de piese de schimb, a crescut de aproximativ patru ori față de anul precedent, conform calculelor realizate de ziarul Novaia Gazeta Europa condus de Dmitri Muratov, unul dintre cei doi laureați ai Premiului Nobel pentru Pace din 2021.

Din ianuarie până la sfârșitul lunii noiembrie, au fost înregistrate peste 800 de defecțiuni care au dus la anularea zborurilor sau întreruperea de urgență a acestora, în timp ce în aceeași perioadă a anului 2024 au existat puțin peste 200 de astfel de incidente.

În 2025, aviația comercială rusă a suferit deja două accidente și două prăbușiri aeriene, soldate în total cu 53 de morți. Cel mai grav dintre acestea a fost prăbușirea unei aeronave An-24 a companiei Angara Airlines lângă Tinda, la sfârșitul lunii iulie, în care au murit 48 de persoane.