Un alt lider PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Doamna Dogioiu să nu mai vorbească în afara fişei postului”

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru în guvernele Ciucă și Ciolacu, susține la rândul său că în Coaliţie nu a fost luată nicio decizie cu privire la eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază și îi cere purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, care a afirmat că decizia a fost luată unanim de către partidele coaliției de guvernământ, „să-şi ceară scuze”.

Anterior, sâmbătă, un alt deputat PSD, Mihai Fifor, a insistat că social-democrații nu au fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază, neexistând acest subiect la ședințele Coaliției.

„Dna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliţiei de Guvernare dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliţia de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliţiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan decât în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coalitia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliţiei. În Coaliţie NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”, a scris Adrian Câciu, sâmbătă seară, pe pagina sa de Facebook.

Și Câciu, la fel ca Fifor, susține că plafonarea rămâne necesară în condițiile unui nivel ridicat al inflației. „În esenţă, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reuşit să crească inflaţia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale), se impune ca măsura să continue cel puţin până când inflaţia ajunge sub 5%”.

„Oricine vă spune că nu a funcţionat măsura minte de rupe. Sau, mai ştii, un pic influenţat (a se înţelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii! Nu vă ajunge? Nu v-a ieşit IMCA şi acum tot pe jupuire?”, a adăugat social-democratul.

Guvernul și PSD, pe poziții diferite

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.

Dar PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD mai spune că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.

Grindeanu a scris pe pagina sa de Facebook că România are nevoie „de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie”, „nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți”.

Ce se întâmplă de la 1 octombrie

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie. Măsura a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Anterior, HotNews a scris vineri că premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării de la 1 octombrie.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD cu care HotNews a discutat susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu „000” până la 1 kg Mălai până la 1 kg Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui până la 2 l Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac Zahăr alb tos până la 1 kg Smântână- 12% grăsime Unt până la 250 grame