Un lider PSD susține că partidul nu a fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la alimente. „Doamna Dogioiu anunță decizii inexistente”

Liderul organizației PSD Arad Mihai Fifor susține că social-democrații nu au fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază, neexistând acest subiect la ședințele coaliției. Fifor o contrazice astfel pe Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care a afirmat că decizia a fost luată unanim de către partidele coaliției de guvernământ.

Deputatul Mihai Fifor susține că subiectul eliminării plafonării la alimentele de bază nu a fost discutat în coaliție. Singura discuție a fost în cadrul cabinetului de miniștri, iar ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD) s-ar fi opus

„Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susținut în Guvern, în mod explicit, menținerea plafonării. Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe „decizii” inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”, a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

Social-democratul susține că plafonarea rămâne necesară în condițiile unui nivel ridicat al inflației.

„În condițiile unei inflații care rămâne aproape de 10%, menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simț. Ea înseamnă coșuri de cumpărături mai suportabile, mai puțină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos și incertitudine economică”, afirmă Fifor.

Guvernul și PSD, pe poziții diferite

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

„Decizia neprelungirii plafonarii preturilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru HotNews.

PSD nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Sorin Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD mai spune că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.

Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că România are nevoie „de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie”, „nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți”.

Ce se întâmplă de la 1 octombrie

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază expiră în 30 septembrie. Măsura a fost luată pentru prima dată în iunie 2023, când premier era Marcel Ciolacu (PSD).

Anterior, HotNews a scris vineri că premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu prelungirea plafonării de la 1 octombrie.

Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, conform acelorași surse, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Sursele din PSD cu care HotNews a discutat susțin că dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.

Lista produselor şi alimentelor pentru care este aplicată limitarea adaosului în prezent

Până în 30 septembrie 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%: