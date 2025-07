Un alt nume cunoscut din presă a fost ofertat de premierul Bolojan să fie purtător de cuvânt al guvernului înainte de a o alege pe Ioana Dogioiu

Tudor Mușat, fost moderator la Digi24 sau B1TV, a primit o ofertă de a fi purtătorul de cuvânt al Guvernului României, dar a refuzat, relatează Pagina de Media care citează surse apropiate jurnalistului. Pe 3 iulie, Guvernul a anunțat că noul purtător de cuvânt este jurnalista Ioana Ene Dogioiu.

Contactat de Pagina de Media, Tudor Mușat a refuzat să comenteze acest subiect, dar colaboratorii ai jurnalistului şi oficiali guvernamentali au confirmat că el a primit oferta înainte să fie numită Dogioiu.

„A considerat să-şi continue cariera jurnalistică, care presupune şi păstrarea echidistanţei faţă de zona politică”, a declarat un apropiat al lui Tudor Muşat.

„I s-a propus şi a decis să refuze pentru singurul motiv că vrea să îşi continue cariera jurnalistică, care presupune o anumită echidistanţă ce s-ar fi pierdut odată cu intrarea în zona politico-administrativă”, a declarat un alt apropiat.

Muşat a fost moderator, prezentator şi realizator de emisiuni de actualitate şi dezbatere la posturi importante, precum Realitatea TV, Digi24 şi, mai recent, B1TV.

În acest moment, el realizează un proiect propriu, un podcast denumit „THIS IS THE STORY cu Tudor Muşat”